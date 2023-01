Accoltellata a Capodanno a stazione Termini, l’aggressione interamente ripresa dalle videocamere Si trovava davanti alla biglietteria automatica quando è stata accoltellata alle spalle: una 24enne si trova in ospedale in gravi condizioni. Caccia all’aggressore.

A cura di Beatrice Tominic

È stata accoltellata nella serata di San Silvestro, mentre Roma si preparava ad accogliere il nuovo anno. La vittima, una 24enne israeliana, è stata colpita alla stazione Termini: è stata sorpresa alle spalle, mentre era concentrata con il viso rivolto alla biglietteria automatica per fare un biglietto del treno. Era arrivata a Roma per la notte di Capodanno e sarebbe dovuta ripartire ieri, domenica primo gennaio. Invece adesso si trova in ospedale in condizioni gravi.

L'intera aggressione ai danni della giovane, avvenuta alle ore 21.30, è stata registrata dalle telecamere dei sistemi di sicurezza della stazione Termini, che hanno ripreso ogni istante della vicenda, dall'avvicinamento dell'uomo alla sua fuga. Il lavoro degli inquirenti, sulle tracce dell'uomo, parte proprio da questi video.

Il video dell'aggressione

Anche la sera del 31 dicembre c'è un viavai di persone alla stazione Termini: alcune si muovono in gruppo, altre in coppia. Una ragazza, nella parte alta dell'inquadratura, si trova da sola, davanti ad una delle macchinette automatiche per fare i biglietti alla stazione. È concentrata e guarda lo schermo. Nel frattempo, dalla parte opposta, si trova un uomo totalmente vestito di nero con ai piedi scarpe scure. Tiene fra le mani una busta celeste in cui sembra cercare qualcosa e si muove lentamente nel corridoio. È in quel momento, forse, che adocchia la 24enne, che si trova poco distante da lui e decide di agire.

Leggi anche Ricercato in Germania si nascondeva in un hotel a Termini: i poliziotti bussano alla porta

L'aggressione alle spalle

L'uomo vestito di scuro le si è avvicinato lentamente, poi in un secondo ha estratto dalla busta celeste un coltello e l'ha accoltellata con due colpi al petto. In preda al panico la ragazza è caduta, si è rialzata e ha provato a fuggire, senza riuscirci. L'uomo si è avvicinato ancora e l'ha colpita di nuovo. Poi si volta, nasconde il coltello nella busta ed è lui a scappare.

Secondo gli inquirenti, dalle immagini sembra che si possa escludere la tentata rapina, così come non pare si sia trattato di un gesto antisemita. Adesso le forze dell'ordine sono sulle tracce dell'uomo.

Le condizioni di salute della 24enne

La ragazza, immediatamente soccorsa, adesso si trova in ospedale, al Policlinico Umberto I. La sera del 31 dicembre è arrivata in codice rosso: le sue condizioni sono ancora gravi, ma fortunatamente non sembra più essere in pericolo di vita. Proprio dall'ospedale ha parlato con gli inquirenti, a cui ha spiegato di non conoscere il suo aggressore.