Turista giapponese cade dal muro del Pantheon: morto sul colpo dopo un volo di sette metri

Tragedia nella serata di ieri al centro di Roma. Un turista giapponese di settant'anni è morto dopo essere caduto dal muro perimetrale del Pantheon, in via della Palombella. Per l'uomo, precipitato da un'altezza di sette metri, non c'è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo. Gli operatori sanitari del 118 hanno tentato di soccorrerlo, ma purtroppo non hanno potuto fare nulla, solo constatarne il decesso. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale e i Vigili del Fuoco, che hanno forzato il cancello d'ingresso del Pantheon, in modo da poter andare immediatamente dall'uomo, sperando di trovarlo ancora vivo. Così, purtroppo, non è stato.

La tragedia è avvenuta intorno alle 21.50. Sembra che l'uomo fosse seduto sul muro che circonda il Pantheon quando per cause ancora da chiarire avrebbe perso l'equilibrio, precipitando da un'altezza di sette metri. Non è riuscito ad aggrapparsi a nulla, e l'impatto con il suolo gli è stato fatale.

Le indagini sono ancora in corso, ma è certo si sia trattato di un tragico incidente. Il muro del Pantheon in via della Palombella è storicamente usato da romani e turisti per sedersi, scattare qualche foto, consumare un pasto veloce o mangiare un gelato ammirando le bellezze del centro di Roma. Nulla di strano quindi che si sia seduto lì. Nessuno però si sarebbe aspettato che cadesse nel vuoto, perdendo la vita.