Truffe agli anziani, arrestati due uomini in Campania: così rubavano i risparmi di una vita I due avevano messo a segno decine di truffe nella città di Roma, portando via soldi e gioielli ad anziani fragili e impossibilitati a difendersi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Due uomini di venticinque e cinquantaquattro anni sono stati arrestati a Giugliano in Campania dai carabinieri della stazione di Roma Porta Portese con l'accusa di aver truffato decine di anziani a Roma. Secondo quanto emerso dalle indagini, il 25enne in particolare si sarebbe reso protagonista di ben quarantadue episodi di truffa avvenuti nelle provincie di Roma, Salerno, Napoli, Viterbo e Caserta, dal mese di gennaio al mese di luglio 2023. Diciannove sono invece gli episodi attribuiti al 54enne, tutti avvenuti a Roma da gennaio a marzo 2023. Il 25enne è accusato di truffa aggravata, mentre il 54enne di truffa aggravata, furto in abitazione, utilizzo fraudolento di carte di credito e 4 casi di estorsione ai danni di persone anziane. Entrambi sono stati portati in carcere.

Le indagini sono partite a gennaio 2023 dopo la denuncia di una delle vittime. Gli investigatori si sono concentrati soprattutto sul traffico telefonico e informatico, sui movimenti bancari, sulle intercettazioni telefoniche e le immagini dei sistemi di videosorveglianza vicini sia alle abitazioni delle vittime sia degli istituti di credito dove venivano effettuati i prelievi.

Il modus operandi è quello solito, ormai tristemente conosciuto da tutti: i due uomini sceglievano le loro vittime, persone anziane, fragili e che non avrebbero mai potuto opporre resistenza. Fingevano di essere il nipote, oppure un avvocato che doveva fare da intermediario per finti incidenti stradali. Una volta contattati si facevano aprire la porta di casa e gli portavano via soldi e gioielli, lasciandoli con nulla in tasca. Non pochi hanno visto sfumare, a causa di queste truffe, i risparmi di una vita.