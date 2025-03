video suggerito

"Un regalo per i tuoi 90 anni": la truffa del finto dipendente del Comune per ingannare gli anziani Un uomo sulla quarantina si aggira nel quadrante nord ovest di Roma, fingendosi un ex funzionario del Comune e chiedendo una donazione in denaro a fronte di un fantomatico regalo per i 90enni.

A cura di Simona Berterame

Un finto ex dipendente del Comune di Roma avvicina le persone anziane affermando di dover consegnare un regalo dedicato alle persone di 90 anni. Mostra collane, bracciali e orologi all'interno di una valigetta per cercare di convincere l'ignara vittima. Infine chiede una donazione di 50 euro in cambio del fantomatico regalo.

Il racconto

Almeno un tentativo di truffa è avvenuto nel municipio XIII della Capitale, in particolare nel quartiere Casalotti, come ci ha raccontato Rosa una 90enne che ha per fortuna subito compreso si trattasse di un raggiro,. "Stavo andando a fare la spesa quando quest'uomo sulla quarantina mi ha salutata dall'interno della sua macchina. Diceva di conoscermi e di lavorare da anni al Comune di Roma come idraulico. Mi ha detto che il Comune di Roma quest'anno aveva deciso di fare un regalo ai cittadini di 90 anni e mi ha mostrato diversi gioielli e orologi. Mi ha invitato a prenderli però poi voleva una donazione di 50 euro in cambio. Ho capito che stava tentando di truffarmi, l'ho mandato via coprendolo di insulti". Il truffatore, quando ha capito di essere stato smascherato, è fuggito via a bordo della sua automobile. "Mi dispiace di non aver fatto in tempo a prendere il numero di targa" conclude la donna.

La tecnica per ingannare gli anziani

Questa nuova tecnica, raccontata dalla signora Rosa, è sicuramente l'ultimo di una lunga serie di tentativi di truffa, registrati in tutta Italia, ai danni di ignari anziani. Al telefono o dal vivo infatti, sono numerosi i raggiri messi a punto da truffatori e quasi sempre cercando di fregare persone di una certa età. La stessa dinamica invece era stata già segnalata un paio di anni fa dal Comune di Monterotondo che con una nota invitava i suoi cittadini a fare attenzione.