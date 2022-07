Truffa del tassista a un turista straniero all’aeroporto di Fiumicino: “Per Roma 70 euro, solo cash” La denuncia arriva da Mark Lowen, corrispondente della BBC a Roma. Ha commentato l’assessore capitolino al Turismo, Alessandro Onorato: “Inaccettabile la truffa capitata a una conoscente del giornalista”.

A cura di Enrico Tata

La denuncia arriva da Mark Lowen, corrispondente della BBC a Roma: un suo amico ha preso il taxi all'aeroporto di Fiumicino e il tassista gli ha chiesto ben 70 euro per arrivare a Roma centro. Poi gli ha detto che accettava solo contanti, poiché il pos era rotto. Questa la traduzione del tweet del giornalista:

"Taxi a Fiumicino che un amico in visita ha preso. Prima il tassista dice che sono 70 euro per il centro di Roma (sono 50). Poi dice che il distributore di carte di credito non funziona, quindi solo contanti. Poi dice che non ha internet ("si ricarica a mezzanotte") e quindi non ha il GPS. Benvenuto a Roma."

Ha commentato l'assessore capitolino al Turismo, Alessandro Onorato: "Inaccettabile la truffa capitata a una conoscente del corrispondente della BBC, Mark Lowen, e da lui denunciata su Twitter. Ho parlato con il giornalista, che mi ha raccontato come il tassista abbia chiesto 20 euro in più rispetto alla tariffa prevista e non abbia accettato il pagamento con la carta elettronica nonostante sia obbligatorio. Purtroppo, non e' stato possibile prendere nota del numero della licenza, della targa o del nome dell'operatore. In tal caso avremmo provveduto a segnalare alle forze dell'ordine l'autore di queste gravi irregolarità, così che fossero adottate le sanzioni e disposti i provvedimenti amministrativi previsti".

Onorato ha ricordato inoltre che le illegalità "che abbiamo trovato nelle aree aeroportuali sono davvero vergognose. Uno scenario desolante tra procacciatori di corse, taxi abusivi, Ncc irregolari. Fenomeni che siamo impegnati a contrastare come non accadeva purtroppo da anni, mettendo in campo tutte le risorse e l'attenzione necessaria. Grazie alla sensibilità del Prefetto Matteo Piantedosi, all'impegno quotidiano degli uomini del gruppo interforze che comprende polizia di Roma Capitale, carabinieri, polizia di stato e guardia di finanza e alla preziosa collaborazione con Adr, abbiamo previsto l'incremento dei controlli".

Secondo l'assessore questo ha consentito di aumentare le corse regolari del 58 per cento rispetto all'anno precedente. Da martedì prossimo, inoltre, verrà istituito un servizio di steward in collaborazione con Adr il cui compito sarà quello di accogliere i turisti stranieri agli arrivi internazionali. Gli steward forniranno indicazioni ai passeggeri e collaboreranno con le forze dell'ordine per segnalare le irregolarità.