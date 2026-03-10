Trovato un cadavere in un edificio abbandonato a Latina: è un uomo morto da almeno un mese

Un uomo è stato trovato privo di vita all'interno di uno stabile abbandonato in via Milazzo a Latina. Secondo le prime informazioni, il decesso sarebbe avvenuto almeno un mese fa: il corpo era infatti in avanzato stato di decomposizione, segno che non si trattava di una morte recente.

Sul posto sono arrivati le pattuglie della squadra Volante di polizia della Questura di Latina, insieme al magistrato di turno. La salma è stata recuperata e sarà sottoposta ad autopsia, in modo da accertare le cause della morte. Sembra però improbabile si tratti di una morte violenta: sul corpo non ci sono segni che fanno pensare a un decesso causato da una terza persona, ed è molto probabile che siano altri i motivi della morte. Sarà però l'esame del medico legale a chiarire quanto accaduto

A dare l'allarme è stato un senzatetto, che era entrato nell'edificio per trovare riparo. Non appena si è accorto della presenza del cadavere ha chiamato il 112, con la polizia arrivata sul posto in pochi minuti. Gli agenti hanno quindi messo in sicurezza l’area e avviato i primi accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

L'identità dell'uomo, di nazionalità italiana, non è stata resa nota. Si tratta di un 42enne probabilmente senza fissa dimora e in difficoltà abitativa, che aveva visto in quell'edificio abbandonato un riparo di fortuna. L’ipotesi più probabile è che la morte sia avvenuta per cause naturali, forse a causa delle condizioni di vita estremamente dure ed estreme, che avrebbero portato a un aggravamento delle condizioni del 42enne.