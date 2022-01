Trovato un 34enne morto sotto al tunnel della stazione Termini: presenta ferite alla testa Ritrovato nella nottata di oggi il cadavere di un uomo indiano di 34 anni sotto al tunnel di via Marsala, nella zona della stazione Termini.

Nella nottata di oggi, mercoledì 19 gennaio, verso le ore 1.30, nel tunnel di via Marsala, poco distante dalla stazione di Roma Termini, è stato rinvenuto il corpo di un uomo indiano di 34 anni. Sul luogo è immediatamente accorso il personale sanitario che ha tentato di rianimare il 34enne: l'uomo, che non aveva con sé i documenti personali, presenta numerose ferite sul volto e nella parte posteriore della testa. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del commissariato di Roma Centro e gli agenti della Sezione Rilievi Nucleo Investigativo che attualmente hanno iniziato ad indagare sulla vicenda: per il momento, sul posto del ritrovamento del corpo, sono stati effettuati i rilievi necessari.

Indagini aperte sul corpo trovato sotto al tunnel di via Marsala

I carabinieri, nel corso di queste ultime ore, hanno anche ascoltato alcuni dei clochard che abitano sotto al tunnel di via Marsala, quello in cui è stato rinvenuto il cadavere: secondo le loro affermazioni, infatti, l'uomo sarebbe morto a causa di una caduta. Come appreso da Fanpage.it, secondo alcune delle testimonianze raccolte, la vittima si sarebbe trovata in stato di ubriachezza e la sua andatura sarebbe stata barcollante. Stando a quanto è stato dichiarato dai testimoni, quindi, potrebbe trattarsi di una morte avvenuta a causa di una caduta accidentale: occorrerà stabilire la compatibilità fra questa ipotesi e i segni delle ferite riscontrati sulla testa della vittima. Nel frattempo, il cadavere del 34enne, è stato trasferito in obitorio per l'esame autoptico, per cui non è ancora stata stabilita con precisione una data: soltanto l'autopsia, infatti, sarà in grado di fare luce su quanto è accaduto. Ancora nessuna ipotesi è da escludere.