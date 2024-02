Trovato morto nel bosco, il suo sangue su due cani: proprietario a processo per non averli custoditi Accusato di non aver custodito i cani, il proprietario di due pitbull è finito a processo per omessa custodia. Sul loro pelo c’erano tracce di sangue di Americo Tullio, trovato morto in un terreno nel Frusinate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Dovrà rispondere di omessa custodia il proprietario dei due cani pitbull, che hanno morso Americo Tullio, ottantuno anni, trovato morto in un terreno tra Morolo e Ferentino, in provincia di Frosinone ad aprile del 2021 mentre cercava asparagi. Rinviato a giudizio, il quarantaseienne è accusato di non aver custodito il cane, sfuggito al suo controllo.

Ieri c'è stata l'udienza del processo che segue il rito ordinario, come riporta Il Messaggero il responsabile dei carabinieri del Ris di Roma ha confermato che sul pelo dei due pitbull erano presenti tracce di dna dell'uomo e sono stati ascoltati l'allora comandante dei carabinieri di Morolo, che si è occupato dei primi accertamenti sul luogo del ritrovamento ed un cercatore di asparagi.

A dare l'allarme due ragazze, che hanno notato il cadavere e i cani

Il drammatico episodio risale a circa tre anni fa, Americo era un gran cercatore di asparagi, amava la campagna e faceva passeggiate, che lo rilassavano e tenevano in forma. Un giorno di primavera è uscito di casa salutando la sua famiglia e non è più rientrato. I suoi cari non vedendolo tornare dopo diverse ore si sono insospettiti e hanno chiamato le forze dell'ordine.

Da chiarire se i pitbull l'abbiano morso prima o dopo il decesso

A trovare il cadavere dell'ottantunenne e i due cani girare per la zona sono state due ragazze, che hanno subito dato l'allarme. Sul corpo erano presenti i segni dei morsi. Si attende la testimonianza del medico legale, il quale nella prossima udienza in programma a marzo chiarirà se i cani si siano avvicinati a lui prima o dopo il decesso, dunque se l'anziano sia stato colto da un malore improvviso oppure se lo abbiano sbranato.