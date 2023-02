Trovato morto lungo il fiume Rakip Amzov: era scomparso da casa da tredici giorni Rakip Amzov, l’uomo di sessantasette anni scomparso da Arlena di Castro ormai tredici giorni fa, è stato trovato morto questo pomeriggio. Del suo caso si era occupato anche Chi l’ha Visto.

A cura di Natascia Grbic

Rakip scomparso

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche di Rakip Amzov, il 67enne scomparso da Arlena di Castro il 23 gennaio. Il corpo senza vita dell'uomo è stato trovato nel pomeriggio di oggi dai vigili del fuoco, lungo il fiume Flora. Proprio qui intorno si erano concentrate le ricerche dell'uomo, visto per l'ultima volta il giorno stesso della sua scomparsa. A cercarlo senza sosta, i vigili del fuoco, i carabinieri, i volontari della Protezione civile, oltre ai figli e agli amici, che hanno sperato fino all'ultimo di trovarlo in vita. Così, purtroppo, non è stato.

Molto probabilmente il magistrato disporrà l'autopsia sul corpo del 67enne, in modo da chiarire con certezza le cause della morte. Al momento non è chiaro cosa è accaduto, né da quanti giorni Rakip Amzov sia deceduto.

Il 67enne era scomparso dalla sua abitazione la mattina del 23 gennaio. Verso le 8 è uscito di casa, dicendo che sarebbe andato a Viterbo. Era stato filmato dalle telecamere di sorveglianza mentre percorreva la statale 105, e in un bar mentre consumava una bevanda. Secondo alcuni testimoni aveva chiesto indicazioni per tornare a casa sua, ad Arlena di Castro. Poi, il nulla. Oggi il tragico epilogo, con il rinvenimento del corpo.

Del caso di Rakip si era occupato anche la trasmissione Chi l'ha Visto, cui si erano rivolti i familiari per cercare di ottenere informazioni. "Sembra sparito nel nulla. Potrebbe aver perso il senso dell'orientamento, cerchiamo di aiutarlo a tonare a casa", l'appello lanciato dalla trasmissione. L'uomo prendeva delle medicine per il diabete, che aveva lasciato a casa, tanto che il figlio aveva lanciato un appello anche ai farmacisti per chiedere se lo avessero visto.