Rakip scomparso da Montalto di Castro, l’appello: “Ha perso il senso dell’orientamento” Sono giorni di apprensione per i famigliari di Rakip, un 67enne scoparso da Montalto di Castro il 23 gennaio 2023. L’appello: “Potrebbe aver perso il senso dell’orientamento, aiutiamolo a tonare a casa”

A cura di Alessia Rabbai

Rakip è scomparso da Montalto di Castro in provincia di Viterbo. Del sessantasettenne macedone non si hanno più notizie dallo scorso 23 gennaio, quando si è allontanato dalla sua abitazione ad Arlena di Castro, dove vive insieme ad alcuni suoi connazionali e non è più rientrato. I famigliari non riuscendosi più a mettersi in contatto con lui si sono preoccupati e ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine, che lo stanno cercando.

Secondo quanto ricostruito finora lunedì 23 gennaio è uscito di casa alle ore 8 per raggiungere Viterbo, poi Montalto di Castro in autobus. A pubblicare l'appello la trasmissione televisiva ‘Chi l'ha visto?' condotta da Federica Sciarelli e in onda su Rai3, alla quale si rivolgono i famigliari e gli amici delle persone scomparse. "Sembra sparito nel nulla. Potrebbe aver perso il senso dell'orientamento, cerchiamo di aiutarlo a tonare a casa".

L'identikit di Rakip

Rakip ha sessantasette anni ed è originario della Macedonia. È alto 1 metro e 60 centimetri, ha occhi castani e capelli brizzolati. L'ultima volta in cui è stato visto indossava cappello grigio, giaccone blu, tuta con paltalone con una striscia celeste, uno zaino e un marsupio. Una telecamera della stazione degli autobus lo riprende mentre sta facendo colazione al bar. Il gestore del bar ha detto ai parenti che Rakip gli avrebbe chiesto informazioni sulle partenze degli autobus diretti ad Arlena. Doveva tornare a casa, ma da questo momento in poi se se sono perse le tracce.

Da quanto si apprende il suo cellulare è spento e non ha con sé i documenti. Le zone da attenzionare sono appunto quelle da lui abitualmente frequentate, come Arlena, Montanto di Castro e Viterbo, ma più in gerale, il Viterbese. Non si esclude che possa essersi spostato con i mezzi pubblici e di aver perso l'orientamento, senza riuscire a tornare a casa. Chiunque lo avesse visto o notato una persona che corrisponde alla sua descrizione è pregato di segnalarlo immediatamente alle forze dell'ordine.