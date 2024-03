Trovato morto in casa a 32 anni Marco Tortora: disposta l’autopsia sul corpo A ritrovarlo, nella casa in cui viveva da solo, la madre che ha subito chiamato i soccorsi: per lui non c’è stato niente da fare. Si chiamava Marco Tortora e aveva 32 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Marco Tortora, il ragazzo di 32 anni trovato morto in casa.

È entrata nella casa in cui il figlio viveva da solo, non avendo più avuto sue notizie da qualche tempo. E lo ha trovato morto. A fare il macabro ritrovamento la mamma di Marco Tortora ragazzo di 32 anni rinvenuto privo di vita a casa sua verso le 19 di domenica scorsa, 24 marzo 2024 a Valentano, sul lago di Bolsena, nel Viterbese.

Dopo averlo trovato la donna ha provato a chiamare i soccorsi. Sul posto sono immediatamente arrivati i carabinieri della stazione locale e gli operatori del soccorso sanitario ma il loro impegno è stato vano: una volta raggiunta l'abitazione, hanno tentato di rianimare il trentaduenne, ma per lui non c'è stato niente da fare. Sono stati costretti a dichiararne il decesso.

Il ritrovamento del corpo

Una volta dichiarata la morte del giovane, la salma è rimasta a disposizione dell’autorità giudiziaria per accertamenti di rito. Non sono ancora chiare le cause della morte. Per fare chiarezza su quanto avvenuto al ragazzo è stata disposta l'autopsia sul corpo.

Leggi anche Operatore ecologico cade dal compattatore mentre lavora: morto sul colpo

Da un primo esame sul corpo non risulterebbero esserci segni evidenti di violenza sul cadavere. Ma soltanto gli esami autoptici potranno aiutare a fare chiarezza su quanto avvenuto: non si esclude alcuna ipotesi, compresa la morte per cause naturali.

Chi era Marco Tortora

Marco Tortora viveva da solo nell'abitazione di Valentano. Aveva 32 anni, non era sposato, lavorava come metalmeccanico nel settore degli impianti fotovoltaici. Da qualche tempo, come scrivono le testate locali, lavorava per una ditta di Latina e spesso si trovava in trasferta.

Moltissimi i messaggi di addio che, una volta emersa la notizia della morte, si sono susseguiti sui social network. "In questo momento vorrei tornare indietro di quattordici anni… Abbracciarti di nuovo e ridere come allora", ha scritto un'amica su Facebook. "Non so cosa ti abbia portato via ma sono sicura che porterai un sorriso lassù", scrive un'altra. "Un inaspettato triste e forte dolore", aggiunge un amico. E gli fa eco un collega: "Una notizia che non volevo sapere non si può morire a 32 anni mi mancherai collega, con te le risate erano sempre assicurate fai buon viaggio aquilotto".