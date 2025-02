Trovato morto Daniele Penna scomparso da Pomezia, il cadavere nel parcheggio di un centro commerciale

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Daniele Penna è stato trovato morto nel pomeriggio di ieri, domenica 23 febbraio a Pomezia. Il cadavere era all'interno della sua auto nel parcheggio di un centro commerciale in via del Mare. A dare l'allarme sarebbe stata una guardia giurata. Il quarantaquattrenne era scomparso il 12 febbraio scorso, quando si è allontanato con la sua Fiat Punto grigia targata CG773BZ. Ad annunciare il ritrovamento del suo corpo senza vita è stata ‘Chi l'ha visto?', la trasmissione in onda su Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, che sostiene i famigliari e gli amici delle persone scomparse.

Le indagini sono in corso, terminate le verifiche sul luogo del ritrovamento, la salma è stata trasferita in obitorio e si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, che ne disporrà l'autopsia. I risultati degli esami autoptici chiariranno le cause del decesso. L'ipotesi è che Daniele si sia suicidato, non sono chiari i motivi del gesto.

L'appello dei famigliari di Daniele Penna

I famigliari di Daniele Penna hanno lanciato un appello, preoccupati per la sua assenza e per non riuscire più a mettersi in contatto con lui. "Aiutateci a ritrovare Daniele, siamo preoccupati, non sappiamo perché si sia allontanato. Daniele dicci dove sei, torna a casa, ti vogliamo bene".

Secondo quanto ricostruito finora il quarantaquattrenne è uscito di casa intorno alle ore 12 e non è più rientrato. Dopo la denuncia le forze dell'ordine lo hanno cercato tra Pomezia e Comuni limitrofi e lungo il litorale Sud di Roma. Ricerche che non si sono purtroppo concluse con l'esito che i famigliari speravano. Oggi è arrivata la notizia del ritrovamento del suo cadavere.