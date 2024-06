video suggerito

Trovato il cadavere di un uomo nel Lago di Nemi: aperta un'inchiesta È stato rinvenuto un cadavere all'interno delle acque del lago di Nemi in via del Perino, intorno le ore 9.00 di questa mattina, giovedì 27 giugno.

A cura di Rosario Federico

Un cadavere è stato rinvenuto all'interno delle acque del lago di Nemi in via del Perino, intorno le ore 9.00 di questa mattina, giovedì 27 giugno. Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Nemi e della Compagnia di Velletri, impegnati per effettuare i rilievi del caso e gestire la viabilità. Sono in corso le indagini degli inquirenti, coordinate dalla Procura di Velletri per chiarire la dinamica e le circostanze dell'accaduto. La salma é di uomo in età avanzata, non ci sono segni evidenti di violenza e l'identificazione in corso. Si attende sul posto l'arrivo del medico legale.

