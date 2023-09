Trovato il cadavere di un uomo in decomposizione a Tor Vergata: era ospite in un centro notturno Stando a quanto emerso dalle indagini, si tratta di un romeno di 39 anni, senza fissa dimora, ospite di un centro di assistenza notturna per senzatetto che si trova vicino al luogo del ritrovamento.

A cura di Enrico Tata

Il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato trovato ieri in un'area verde in zona Tor Vergata a Roma, per la precisione in via di Carcaricola. A scoprire il corpo sono stati alcuni operai del servizio municipale che stavano lavorando in un'area incolta.

Stando a quanto emerso dalle indagini, si tratta di un romeno di 39 anni, senza fissa dimora, ospite di un centro di assistenza notturna per senzatetto che si trova vicino al luogo del ritrovamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Tor Vergata. Sul cadavere non sarebbero presenti segni di violenza. Il corpo, comunque, è stato trasportato alla camera mortuaria del Policlinico di Tor Vergata, dove verrà eseguita l'autopsia.