Trovato il cadavere di un anziano in casa: era morto da giorni Quando i carabinieri sono entrati in un’abitazione in viale della Libertà a Coreno Ausonio hanno trovato l’anziano ormai morto. Il decesso risale a due giorni prima.

A cura di Alessia Rabbai

Dramma a Coreno Ausonio in provincia di Frosinone, dove un anziano è stato trovato morto in casa. I drammatici fatti risalgono al pomeriggio di ieri, sabato 4 febbario, e sono accaduti in un'abitazione che si trova in viale della Libertà. Si tratta dell'ennesimo episodio in cui a morire è un anziano, che se ne è andato in casa. Da quanto si apprende si tratta di Francesco Di Massa, settantasette anni, che frequentava abitualmente il paese. A dare l'allarme sono stati i suoi famigliari, che hanno provato a mettersi in contatto con lui, ma che non hanno avuto alcuna risposta. Preoccupati per la sua assenza hanno dato l'allarme, chiedendo aiuto alle forze dell'ordine. I carabinieri hanno raggiunto l'abitazione, sono entrati e hanno trovato l'uomo senza vita.

L'ipotesi è morte naturale

Sul posto era presente anche il personale sanitario arrivato in ambulanza, che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul cadavere non sono stati trovati segni di violenza, né segni di effrazione a porte o finestre, che possano far pensare ad un furto in casa finito male. L'ipotesi è che sia morto per cause naturali, forse colto da un malore improvviso e che il decesso sia da ricondurre a due giorni prima rispetto al ritrovamento. Terminate le verifiche sul posto, la salma è stata riconsegnata ai famigliari, per lo svolgimento dei funerali. La notizia della drammatica scomparsa di Francesco si è diffusa in breve tempo nella piccola comunità, che conta poche centinaia di abitanti. In tanti si sono stretti intorno alla famiglia, in attesa delle esequie.