Trovato cadavere a Centocelle con tagli ai fianchi e alla gola: indossava una parrucca da donna Il cadavere indossava una parrucca da donna: si tratterebbe di un uomo di età apparante fra i 30 e i 35 anni con ferite di arma da taglio sulla gola e al fianco.

A cura di Beatrice Tominic

L'allarme è scattato questa notte, alle ore 2.40 circa, quando un passante ha individuato il corpo privo di vita nel parco intitolato a Madre Teresa di Calcutta in via delle Gardenie, nel quartiere di Centocelle, nella zona est della capitale. Non appena rivenuto il cadavere, sono state allertate le forze dell'ordine che si sono precipitate sul luogo del ritrovamento.

Chi è la persona trovata priva di vita a Centocelle

Secondo i primi dati raccolte, si tratterebbe di un uomo, probabilmente di origine nordafricana. Non si conoscono informazioni sulla sua identità: non si sa ancora come si chiamasse né cosa facesse nella vita. Da un primo esame, all'apparenza sembra che avesse un'età compresa fra i 30 e i 35 anni. Al momento del ritrovamento, inoltre, indossava una parrucca da donna.

Le cause della morte: richiesta l'autopsia

Ancora nessuna certezza neanche sul movente e sulle cause della morte. Sul corpo sono stati ritrovati segni di ferite di arma da taglio all'altezza dei fianchi e alla gola. Potrebbe essere stata quest'ultima rappresentare il colpo fatale? Spetterà al medico legale accertarlo dopo gli esami necessari. Per chiarire quanto possa essere accaduto, infatti, è stata già richiesta un'autopsia. Non si esclude che l'esame autopstico possa essere svolto già nelle prossime ore. Sul caso, nel frattempo, sono già state aperte le indagini, portate avanti dalla Squadra Mobile.

Il luogo dell'omicidio si trova ad appena cinque minuti a piedi dal punto in cui, lo scorso febbraio, è stato ucciso il caporale quarantaquattrenne Danilo Lucente Pipitone, trovato privo di vita in un parcheggio fra via dei Sesami e viale Palmiro Togliatti.