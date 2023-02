Viale Togliatti, massacrato di botte per strada un uomo di 44 anni: è in coma È stato rinvenuto privo di sensi all’angolo con viale Palmiro Togliatti, dopo essere stato aggredito: l’uomo, un 44enne, si trova ora in coma all’Umberto I, è gravissimo.

A cura di Beatrice Tominic

La telefonata ha raggiunto la polizia nel cuore della scorsa notte, fra la giornata di venerdì 10 e sabato 11 febbraio: un uomo è stato rinvenuto privo di sensi nel quartiere di Centocelle, in via dei Sesami, all'angolo con viale Palmiro Togliatti. L'uomo, in condizioni gravissime e con ferite alla testa, è stato trasportato d'urgenza nel vicino ospedale Vannini, distante circa due chilometri dal luogo del ritrovamento.

Una volta arrivato nel nosocomio, è stato immediatamente preso in cura dai medici e dagli infermieri del pronto soccorso: dopo una prima visita, il personale sanitario ha giudicato le sue ferite, molto gravi, con un codice rosso. In seguito, l'uomo è stato sottoposto alle prime cure dei medici, che sono riusciti a stabilizzarlo. A causa delle sue condizioni di salute ancora molto critiche, però, l'uomo è stato trasferito al policlinico Umberto I, dove si trova ancora adesso, in coma.

L'aggressione ai danni del 44enne

L'intervento della polizia è avvenuto verso le ore 2.20 della scorsa notte: l'uomo, rinvenuto a pochi passi dalla grande arteria stradale, giaceva a terra a seguito di un'aggressione. Non si conosce ancora la sua identità, gli unici dati a disposizione riguardano la sua età: secondo le prime informazioni, ènato nel 1979. Sconosciute anche le cause che hanno portato all'aggressione: secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe stato aggredito al termine di un lite violenta. Sul luogo del ritrovamento, adesso, stanno continuando ad indagare gli agenti della squadra mobile per cercare di trovare nel minor tempo possibile l'autore del gesto e capirne il movente.