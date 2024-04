video suggerito

Massacrato di botte finisce in coma dopo una rapina in casa: muore dopo settimane d'agonia Non ce l'ha fatta il 51enne massacrato di botte, vittima di una rapina in casa a Civitavecchia. Era ricoverato al Gemelli in coma e ha lottato per settimane tra la vita e la morte.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio Getty Images

È morto dopo settimane d'agonia il cinquantunenne massacrato di botte da un rapinatore nella sua abitazione di Civitavecchia, sul litorale della provincia Nord di Roma. L'uomo, vittima del pestaggio, era ricoverato al Policlinico Agostino Gemelli, in gravissime condizioni. Il decesso è sopraggiunto nelle scorse ore, giovedì 11 aprile. L'aggressione risale al febbraio scorso ed è avvenuta in casa della vittima durante una rapina. Autore dell'aggresione è un quarantaseienne di nazionalità romena.

I fatti risalgono a due mesi fa e sono avvenuti all'interno di un'abitazione nel centro della città portuale. La vittima era in casa, quando il malvivente è entrato nell'appartamento e ha aggredito il proprietario, cogliendolo di sopresa. Lo ha picchiato e se ne è andato, lasciandolo sul pavimento esanime. Quando un vicino di casa lo ha trovato, le sue condizioni erano critiche. Arrivata la chiamata al Numero delle Emergenze 112 sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza, che lo ha soccorso e trasportato in ospedale con codice rosso. A seguito delle percosse ricevute la vittima è finita in coma. Ha lottato per settimane tra la vita e la morte, ma le sue condizioni di salute sono progressivamente precipitate, fino al decesso, sopraggiunto a causa delle gravi ferite e traumi riportati.

Informata la polizia, sono partire le indagini, che hanno portato all'identificazione del quarantaseienne. Gli agenti del commissariato Civitavecchia lo hanno rintracciato, identificato, e arrestato per i reati di lesioni gravissime, tentata estorsione, minacce e rapina. A gennaio scorso il 46enne avrebbe commesso minacce, rapina e tentata estorsione anche nei confronti di un uomo che, per paura non lo ha denunciato.