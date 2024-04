video suggerito

Residenti chiamano la polizia a Trastevere: “C’è un uomo che gira per strada armato di fucile” I residenti hanno segnalato alle forze dell’ordine un uomo in strada con un fucile, aggirarsi per Trastevere. Si tratta di un’arma giocattolo, nessun pericolo, ma i poliziotti lo stanno cercando. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Movida a Trastevere (Immagine di repertorio)

"C'è un uomo che gira per strada armato di fucile a Trastevere". È la segnalazione arrivata al Numero Unico delle Emergenze 112 da parte di alcuni passanti, che hanno notato una persona mentre camminava per strada con un'arma nei pressi di Piazza della Scala. Si tratterebbe di un ragazzo. È accaduto intorno alle ore 15 di mercoledì scorso 10 aprile nel centro storico di Roma. Sull'episodio indagano gli agenti della Polizia di Stato, che hanno ricostruito l'accaduto e sono sulle tracce dell'uomo armato.

Il fucile è un'arma giocattolo

Da quanto si apprende probabilmente si tratta di un'arma giocattolo, dunque i cittadini non corrono alcun pericolo. Certo è che chi ha visto l'uomo aggirarsi per via della Lungara imbracciando il fucile proprio al sicuro non debba essercisi sentito ed è chiaro che l'istinto sia stato quello allontanarsi e di segnalarlo alle forze dell'ordine. I residenti hanno pensato in un primo momento che si trattasse di una persona che avesse delle intenzioni criminali, o comunque di un aspirante terrrorista. A preoccupare i cittadini anche il fatto che a Piazza della Scala si trovi una sede dell'Università La Sapienza di Roma.

I poliziotti cercano l'uomo col fucile a Trastevere

Sull'episodio dell'uomo con il fucile a Trastevere, che ha suscitato tanti commenti tra i cittadini anche sui social network, lavorano gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di zona, i quali ricevute diverse segnalazioni, hanno avviato le indagini. La Repubblica ha pubblicato un'immagine ripresa dalle telecamere: si vede chiaramente il giovane, che indossa una tuta in strada tra le auto in sosta, che imbraccia il fucile.