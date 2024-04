video suggerito

Fingeva di essere un fisioterapista per violentare le pazienti: tra le vittime anche una minore L'uomo, residente a Latina, è stato arrestato dagli agenti della Guardia di Finanza. Le indagini partite dalle denunce delle vittime, che si fidavano di lui.

A cura di Natascia Grbic

Fingeva di essere un fisioterapista. E così, fingendo di fare i suoi trattamenti, abusava delle sue pazienti. Donne che si fidavano di lui e delle quali sfruttava le fragilità psicologiche, commettendo atti di violenza fisica. Tra le vittime, anche una ragazza minorenne. L'uomo è stato arrestato questa mattina dagli agenti della Guardia di Finanza a Latina, adesso si trova ai domiciliari con il braccialetto elettronico. Sequestrato anche lo studio dove esercitava, ricavato in una palestra, insieme alle attrezzature e agli impianti utilizzati.

Le indagini sono partite in seguito alle denunce di alcune vittime. Secondo quanto riportato dalle Fiamme Gialle, le indagini, "condotte anche attraverso accertamenti tecnici, acquisizioni di dichiarazioni ed esami documentali, avrebbero consentito di ricostruire elementi di prova in ordine alla commissione di più atti di violenza da parte dell'uomo nei confronti di donne clienti dello ‘studio' da lui gestito".

Le violenze avvenivano sempre durante queste finte visite, in cui l'uomo fingeva di dover effettuare trattamenti di fisioterapia, crioterapia e pressoterapia. Una scusa per esercitare gli abusi: le vittime si fidavano di lui, oltre a pensare di essere nelle mani di un vero professionista, e non avrebbero mai pensato che il suo unico scopo era abusare di loro. In seguito alla loro denuncia sono partiti gli accertamenti, che hanno portato l'uomo agli arresti domiciliari.

"L'ordinanza – spiega la Guardia di Finanza in una nota – emessa dispone anche il sequestro preventivo dell'Associazione sportiva dilettantistica, adibita a palestra, quale soggetto giuridico formale nella cui veste veniva esercitata l'attività professionale, risultata svolta in assenza dei prescritti titoli di studio, della prevista abilitazione e della necessaria iscrizione all'albo, nonché dei locali, attrezzature e impianti utilizzati".