video suggerito

Camionista sequestrato per ore e rapinato del tir sulla Pontina: “Picchiato, ho avuto paura” Un camionista ha raccontato ai carabinieri di essere stato vittima di un sequestro e di una rapina. Dei malviventi lo avrebbero trattenuto per ore contro la sua volontà, portandosi via il tir con dentro 28mila euro di merce. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un tratto della SS148 – Pontina

Ore di paura per il conducente di un tir, che percorreva via Pontina. Tre persone con il volto coperto lo hanno bloccato, picchiato e sequestrato all'altezza di Aprilia in provincia di Latina, per poi rubargli il mezzo pesante e andarsene. L'episodio di violenza è avvenuto nella tarda mattinata di mercoledì 23 aprile, intorno alle ore 12. Vittima è un uomo di trentasei anni, originario della provincia di Napoli, che lavora per una ditta campana. A soccorrerlo sono stati i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Formia, di passaggio con la pattuglia. Ai militari ha raccontato quanto accaduto, ossia di essere stato vittima di un sequestro e di una rapina.

Secondo quanto ricostruito finora l'uomo avrebbe dovuto scaricare della merce alla dogana di via Pontina, quando i tre malviventi lo hanno bloccato, lo hanno colpito in testa e sequestrato. Sono poi saliti a bordo del tir, portando con loro il trentaseienne, hanno percorso alcuni chilometri per poi abbandonarlo nei pressi del ponte Garigliano a Minturno, sempre in territorio pontino. Una volta sbarazzatisi del conducente, hanno proseguito la marcia e si sono portati via il furgone, facendo perdere le proprie tracce.

Indagano i carabinieri, al vaglio le telecamere

Il trentaseinenne riverso sull'asfalto era in stato confusionale. I militari lo hanno notato e soccorso. Hanno ascoltato il suo racconto, raccogliendo più informazioni possibili per rintracciare gli aggressori. I militari hanno acquisito e passato al vaglio le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza di zona, che potrebbero aver immortalato il passaggio dei rapinatori. Si cercano tre o quattro persone.

Nel tir 760 circa 28mila euro di carbonio di calcio

I carabinieri della compagnia di Mondragone in Campania hanno trovato il rimorchio del tir con all'interno 760 colli di carbonio di calcio, del valore di circa 28mila euro, che probabilmente i rapinatori avrebbero voluto rivendere. Il materiale è stato sequestrato e riconsegnato al proprietario.