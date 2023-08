Trovate 5 tartarughe marine appena nate sul lungomare di Latina, continuano le ricerche del nido È stata una bambina di 11 anni la prima a notare la piccola tartaruga marina, domenica 6 agosto: sul posto i volontari della rete Tartalazio per mettere in sicurezza l’intera area, in località lido Foce Verde.

A cura di Teresa Fallavollita

Foto: Facebook "Comune di Latina"

Siamo quasi alla metà di agosto e sono ormai sempre di più le persone – famiglie in vacanza, cittadini in fuga per il weekend o lavoratori in ferie – che si concedono qualche giornata sulla spiaggia. Ebbene, i bagnanti che lo scorso weekend hanno scelto il litorale di Latina come meta si sono trovati sul bagnasciuga degli ospiti speciali: nella giornata di domenica 6 agosto, infatti, nella spiaggia della frazione di Borgo Sabotino sono state avvistate 5 piccole tartarughe marine. Sono immediatamente scattate le operazioni di ricerca del nido, non ancora trovato, da parte delle autorità locali competenti e l'area è stata messa in sicurezza per tutelare altri, eventuali esemplari.

La scoperta delle tartarughe appena nate

È stata una bambina di 11 anni la prima a riconoscere in quello che sembrava un mucchietto di sabbia più scuro degli altri una piccola tartaruga marina. L'incontro è avvenuto la mattina di domenica sul lungomare di Latina, in località Foce Verde (Borgo Sabotino): la piccola ha subito avvisato i genitori che si sono messi in contatto con la Capitaneria di Porto. Convocata anche la rete regionale TartaLazio, specializzata nel recupero, soccorso e gestione di questi animali.

I volontari si sono messi all'opera sin dal primo momento per controllare la presenza di altri eventuali esemplari sulla spiaggia. E i loro sforzi sono stati premiati: non tanto distanti l'una dall'altra sono state trovate altre testuggini di mare appena nate. Purtroppo una di loro non è sopravvissuta, mentre un'altra è stata vista mentre si avventurava verso le onde. Altre quattro piccole tartarughe sono state prese in custodia: il protocollo in questi casi prevede che vengano effettuati gli esami del caso e che siano curate laddove necessario, per poi venire reintrodotte nell'habitat naturale.

Foto: Facebook "Comune di Latina"

Scattate le operazioni di messa in sicurezza

Nonostante le ricerche, il nido non è stato ancora trovato: dalla scorsa domenica, ogni sera la spiaggia del lungomare di Latina viene spianata per cercare di individuare, la mattina seguente, eventuali tracce del passaggio delle tartarughe. Nel frattempo l'intera area è stata messa in sicurezza: vietato il passaggio ai bagnanti e accesso negato anche ai mezzi pulisci sabbia.

"Grazie alla collaborazione tra i nostri cittadini e gli esperti le piccole tartarughe nate sul lungomare di Latina sono state valutate, curate e rilasciate nell’habitat naturale", ha commentato sui canali del Comune di Latina l'assessore all’Ambiente, Franco Addonizio. "È importante ricordare ai bagnanti – l'appello dell'assessore – che, nel caso in cui avvistassero altre nuove nasciture o il nido per cui sono in corso le ricerche, dovranno immediatamente chiamare la Capitaneria di Porto al numero verde 1530 per far sì che un nucleo di esperti soccorritori arrivi quanto prima per prendersi cura degli animali in difficoltà".