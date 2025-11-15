Trovata una bomba inesplosa della Seconda Guerra Mondiale a Frosinone: polizia evacua un’abitazione

Una bomba inesplosa è stata ritrovata a Frosinone nelle scorse ore. Dopo la segnalazione dell'ordigno belico, nel corso della serata di ieri, venerdì 14 novembre 2025, gli agenti della polizia di Stato di Frosinone hanno raggiunto il luogo del ritrovamento e hanno confermato che si tratta di una bomba a mano inesplosa che, presumibilmente, risale alla Seconda guerra mondiale.

Bomba inesplosa a Frosinone: la messa in sicurezza e l'ordinanza del sindaco

Gli agenti si sono immediatamente preoccupati della messa in sicurezza della zona, delimitando l'area del ritrovamento e avviando le procedure di rimozione dell'ordigno. Non appena appreso del ritrovamento e di ciò che stava accadendo in via Vetiche Alta, nella periferia sud del capoluogo ciociaro, il sindaco Riccardo Mastrangeli ha subito emanato un'ordinanza in cui evidenzia la potenziale pericolosità dell’ordigno.

Per questa ragione il primo cittadino di Frosinone ha sottolineato la necessità di garantire la massima sicurezza a tutti i cittadini e le cittadine che si trovano più vicini. Nell'ordinanza, infatti, ha allontanato l'interno nucleo familiare residente nell’immobile più vicino alla zona del ritrovamento fino al termine dell’emergenza. La decisione è arrivata dopo essersi consultato con il comandante della Polizia Locale di Frosinone.

Zona transennata: atteso l'intervento degli artificieri

Le procedure dopo il ritrovamento sono state attivate tempestivamente, per garantire l'incolumità di residenti e passanti nella zona. Una volta messa in sicurezza e transennata l'area intorno all'ordigno bellico inesploso ritrovato a Frosinone, dopo l'evacuazione delle famiglie che vivono nella zona circostante, sono stati allertati gli artificieri che presto arriveranno per rimuovere la bomba inesplosa e per occuparsi della successiva bonifica.