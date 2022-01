Trovata lingua mozzata nel frigobar: fidanzata l’ha staccata a morsi durante una lite Svelato il mistero della lingua mozzata trovata all’interno del frigobar di una camera di un bed&breakfast di Trastevere. Non si è trattato di un gioco erotico finito male, come sembrava emergere dai primi accertamenti.

A cura di Enrico Tata

Svelato il mistero della lingua mozzata trovata all'interno del frigobar di una camera di un bed&breakfast di Trastevere. Non si è trattato di un gioco erotico finito male, come sembrava emergere dai primi accertamenti. Indagini più approfondite sul conto di una coppia di turisti del Belgio, un professore universitario 40enne e una donna di 43 anni, hanno svelato un'altra verità: i due avrebbero cenato in un ristorante di Trastevere e poi sarebbero rientrati n camera. Una volta arrivati al bed&breakfast avrebbero cominciato a litigare furiosamente (forse per questioni di gelosia) e la donna, ad un certo punto, avrebbe strappato al suo partner la lingua con un morso. Lui avrebbe raccolto il pezzo di lingua, lo avrebbe sistemato nel frigobar e avrebbe chiamato il 112 per chiedere l'invio di una pattuglia di carabinieri.

La donna è stata arrestata di lesioni gravissime

Quando sono arrivati, i militari hanno trovato il professore sanguinante per strada e completamente sotto shock. I sanitari del 118 arrivati sul posto lo hanno soccorso e trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Camillo, dove i medici hanno provato a ricomporre la lingua (senza successo, sembra). Il docente universitario avrebbe denunciato la sua compagna, che dovrà rispondere della pesante accusa di lesioni gravissime. I carabinieri della compagnia di Trastevere si stanno occupando delle indagini e, coordinati dalla procura di Roma, hanno eseguito l'arresto della donna. Quest'ultima sarà giudicata per direttissima e dovrà provare a spiegare il suo gesto. La sua versione dei fatti è completamente diversa da quella del compagno.