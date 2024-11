video suggerito

Trova le chiavi di casa della vicina: entra per svaligiare l'abitazione, ma viene sorpreso e arrestato Per entrare in casa della vicina ha utilizzato le chiavi trovate a terra: stava per scappare con il bottino, quando è stato sorpreso dai carabinieri e arrestato.

A cura di Beatrice Tominic

Ha trovato a terra le chiavi di casa della vicina, ma anziché riportargliele, le ha tenute con sé e utilizzate per derubarle la casa, indisturbato. È successo nei giorni scorsi in zona Eur, dove un uomo ha riconosciuto il mazzo di chiavi a terra, perso qualche giorno prima dalla vicina, e se ne è impossessato. Successivamente, approfittando dell'assenza momentanea della donna, le ha utilizzate per fare irruzione in casa.

L'ingresso e il tentato furto in casa della vicina di casa

Ha trovato le chiavi perse dalla vicina di casa per terra, ma non le ha riconsegnate. Così ne ha approfittato per entrare in casa della proprietaria di casa, che in quel momento non si trovava nell'abitazione. Lo scopo era quello, probabilmente, di svaligiare l'appartamento, che si trova in un condominio del quartiere.

La donna, però, è tornata a casa prima di quanto si aspettasse. Deve aver notato che qualcosa non tornava, così ha chiamato il numero di emergenza unico 112 e sul posto sono subito arrivati i carabinieri.

La sorpresa: a rovistare nell'appartamento, il suo vicino di casa

Una volta arrivati sul posto, i carabinieri della stazione di Roma Villa Bonelli si sono trovati davanti ad un uomo che stava rovistando nell'appartamento del condominio. Poco dopo è stato chiaro che l'uomo sorpreso si trattava del vicino di casa della donna. Si tratta di un uomo di 53 anni, senza occupazione e con precedenti, che è stato prontamente bloccato dai militari.

Il cinquantatreenne è stato arrestato in flagranza di reato poiché gravemente indiziato del reato di tentato furto in abitazione ed è stato accompagnato presso le aule dibattimentali di piazzale Clodio dove il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto.