Troppo inquinamento, blocco del traffico sabato 12 e domenica 13 febbraio: chi non può transitare Previste limitazioni alla circolazione per questo weekend: nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 febbraio 2022, infatti, è vietato transitare nella ZTL Fascia Verde per i veicoli a benzina fino a Euro 2 e Diesel Euro 3.

A cura di Beatrice Tominic

Nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 febbraio, è stato organizzato un blocco della circolazione per i veicoli privati a benzina fino ad Euro 2 e quelli Diesel fino ad Euro 3 nella ZTL (zona traffico limitato) "Fascia Verde": in questo momento, infatti, è in corso d'adozione l'Ordinanza del Sindaco che dispone le limitazioni al traffico per questo weekend. La decisione di non permettere il transito di queste tipologie di veicoli è dovuta all'analisi dei dati riscontrati nella rete urbana di monitoraggio della qualità dell'aria.

Nelle giornata di ieri, 1o febbraio, infatti, nelle stazioni di rilevamento di traffico di Cinecittà, Fermi e Tiburtina è stato riscontrato il superamento dei valori limite giornalieri consentiti per la concentrazione per il PM10, acronimo di Particulate Matter, con cui si identificano le particelle di polveri inquinanti. Secondo quanto afferma oggi, venerdì 11 febbraio, l'ARPA Lazio, l'Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio, è prevista una situazione critica anche per le prossime 72 ore: il blocco della circolazione in questo fine settimana è stato predisposto come un intervento a tutela della salute pubblica.

Blocco della circolazione di sabato 12 e domenica 13 febbraio: chi non può circolare

Il blocco della circolazione all'interno della Fascia Verde indetto nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 febbraio 2022, dalle ore 10.30 alle 20.3o riguarda:

ciclomotori e motoveicoli Euro 0 ed Euro 1;

autoveicoli a benzina Euro 0, Euro 1 ed Euro 2;

autoveicoli diesel Euro 0, Euro 1 ed Euro 2.

Tutti gli autoveicoli a Diesel Euro 3, invece, non potranno transitare nelle ore comprese fra le 7.30 e le 10.30 e poi, nuovamente, dalle 16.30 alle 20.3o.

Sabato 12 e domenica 13 febbraio: attenzione anche agli impianti termici

Fra i provvedimenti per ridurre l'inquinamento atmosferico, oltre a sensibilizzare i cittadini a compiere piccole ma importanti azioni volontarie per aiutare l'ambiente, nell'Ordinanza del Sindaco in corso di adozione viene disposto per le stesse giornate di sabato 12 e domenica 13 anche il controllo degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale. Secondo quanto stabilito dall'ordinanza, infatti, questi impianti termici, durante il periodo di funzionamento giornaliero consentito che è, al massimo, di 12 ore, non devono superare i valori massimi di temperatura dell'aria negli ambienti indicati.