Troppo inquinamento a Roma, oggi 4 gennaio blocco del traffico: orari e chi non può circolare Oggi, mercoledì 4 gennaio 2023, blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti a Roma. Troppo smog nell’aria e per questo il sindaco Gualtieri ha disposto limitazioni al traffico all’interno della nuova Fascia Verde.

A cura di Enrico Tata

Troppo inquinamento a Roma, con i valori di Pm10 (le polveri sottili) che hanno superato i limiti consentiti. Per questo il sindaco Gualtieri ha emesso un‘ordinanza di limitazione al traffico per i veicoli più inquinanti valida per la giornata di oggi, mercoledì 4 gennaio. Queste le fasce in cui alcune categorie di veicoli non potranno transitare all'interno della Fascia Verde: dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 16 alle 19.

Gli orari del blocco del traffico per oggi 4 gennaio

Dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 16 alle 19 di oggi, mercoledì 4 gennaio alcune categorie di veicoli non potranno entrare all'interno della nuova Fascia Verde. Di seguito la mappa con i confini dell'area della nuova Ztl.

La nuova fascia verde, attiva dal 15 novembre 2022, è indicata tramite la linea rossa tratteggiata

Quali veicoli non possono circolare oggi

Non potranno circolare all'interno della cosiddetta Fascia Verde di Roma tutti i mezzi alimentati a benzina Euro 3, quelli alimentati a gasolio Euro 4, i ciclomotori e i motoveicoli a 3 e 4 ruote alimentati a gasolio Euro 2.

Limitazioni anche ai riscaldamenti per il 4 e 5 gennaio

Il sindaco Gualtieri ha disposto anche il divieto di utilizzo di riscaldamenti domestici a biomassa (qualora gli appartamenti dispongano di altre modalità di riscaldamento) per le giornate del 4 e 5 gennaio. Divieto assoluto anche di accendere fuochi all'esterno, come falò, barbecue e fuochi d'artificio. Negli uffici pubblici i termosifoni resteranno spenti nella giornata del 5 gennaio.

Troppo smog a Roma, le motivazioni dell'ordinanza

L'assessora all'Ambiente, Sabrina Alfonsi, ha dichiarato che "le rilevazioni effettuate hanno registrato il superamento del valore limite nelle giornate precedenti – si legge nella nota – e le previsioni modellistiche sulla qualità dell'aria fornite da Arpa Lazio indicano per i prossimi giorni il permanere di una situazione di criticità".