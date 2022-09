Troppe bestemmie al campetto dell’oratorio: a Minturno il parroco vieta le partite tra i ragazzi “Il campo parrocchiale è chiuso per maleducazione”, ha deciso don Maurizio, il parroco di una chiesa di Minturno, provincia di Latina.

A cura di Enrico Tata

Troppe bestemmie durante le partite e così don Maurizio Di Rienzo, parroco della chiesa di San Biagio a Marina di Minturno, provincia di Latina, ha chiuso i campetti fino a nuovo ordine. "Il campo parrocchiale è chiuso per maleducazione", ha scritto don Maurizio, e poi ha spiegato il motivo della sua scelta: "Bestemmie continue tra i giocatori, contro chi abita vicino la parrocchia, contro gli anziani, contro gli operatori pastorali, contro la Chiesa che li ospita. Immondizia lasciata a terra continuamente, quando i bidoni dei rifiuti sono a cinque metri di distanza. Atteggiamenti irrispettosi verso chiunque e senza ringraziamento. E la parrocchia ha appena acquistato delle nuove porte da gioco…”.

Don Murizio ha criticato non solo i ragazzi, ma anche i genitori, da cui non è arrivata alcuna offerta di aiuto: "Purtroppo devo segnalare anche l'assenza totale di disponibilità e di tempo da parte degli adulti, dei genitori e dei volontari che possano supervisionare per qualche ora i ragazzi”. E lo ribadisce anche dopo, a voce: “Siamo tutti facili a lamentarci, poi però quando serve una mano, c’è il fuggi fuggi”.

Anche a Frascati campetti chiusi per maleducazione

Anche a Frascati il parroco ha deciso di limitare l'utilizzo dei campi di calcio e di basket. Il motivo è esattamente lo stesso: poca cura del terreno da gioco, troppi rifiuti abbandonati, ma anche e soprattutto troppe parolacce e bestemmie durante le partite. Per questo il prete ha lanciato un appello alle famiglie e ha pubblicato nuove modalità di accesso ai campetti: "I nuovi orari, quelli della stagione autunno e inverno, prevedono l'apertura su richiesta tra le 16 e le 19,30 e continuerà ad essere così, ma bisogna avere riguardo del luogo dove ci si trova. Sarebbe bello che qualche adulto della nostra vasta comunità parrocchiale si mettesse a disposizione della diocesi per verificare il rispetto delle più elementari regole civili durante la concessione di questi spazi. Se i ragazzi vogliono sfruttare il campetto parrocchiale, devono passare negli uffici e fare specifica richiesta, oltre a comportarsi in modo civile".