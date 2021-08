Tromba d’aria in mare a largo di Anzio: è la seconda in pochi giorni sul litorale romano Due trombe d’aria nel giro di pochi giorni sul liltorale della provincia di Roma. Oggi a Sud, a largo di Anzio, dove un vortice è comparso verso l’ora di pranzo ed è stato immortalato da un passante. Domenica scorsa invece a Santa Marinella una tromba d’aria ha scaraventato una donna sugli scogli.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di Meteo Lazio

Una tromba d'aria si è formata al largo del Comune di Anzio, sul litorale Sud della provincia di Roma. Ad immortalare le immagini è stato un passante, che ha scattato alcune foto suggestive, poi pubblicate su Facebook dalla pagina Meteo Lazio. Il vortice si è formato intorno all'ora di pranzo di oggi, martedì 31 agosto. Sul sito di previsioni meteorologiche è riportato che nello specifico "oltre al vortice principale sulla destra – si legge – i cosiddetti funnel cloud iniziali visibili sono due". La tromba d'aria di oggi fortunatamente non ha provocato alcun danno, né sono rimaste coinvolte persone. Si tratta però di fenomeni che incutono sempre timore, specialmente quando si verificano d'estate e il litorale viene preso d'assalto dai vacanzieri. Nel giro di breve tempo si è poi dissolta in mare, senza particolari conseguenze.

Tromba d'aria scaraventa una donna sugli scogli a Santa Marinella

Mentre la tromba d'aria registrata oggi a largo di Anzio non ha provocato conseguenze, lo stesso non è accaduto il 29 agosto scorso, quando a Santa Marinella, questa volta sul litorale Nord della provincia di Roma, una tromba d'aria ha scaraventato una donna di cinquantatré anni sugli scogli del litorale Marconi, ed è stata soccorsa dai vigili del fuoco. I fatti risalgono nel pomeriggio di domenica scorsa. In quel frangente si è trattato di una tromba d'aria di scarsa potenza, ma ha spinto la donna che in quel momento si trovava in spiaggia, presso uno stabilimento balneare, facendola rimanere con il piede incastrato, senza riuscire a liberarsi da sola. In suo soccorso sono intervenuti i pompieri, che l'hanno liberata con l'aiuto di un divaricatore idraulico, senza che riportasse gravi conseguenze. Trasportata in ospedale con l'ambulanza per essere sottoposta agli accertamenti del caso, sta bene, ma la paura è stata tanta.