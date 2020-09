Tromba d'aria a Nettuno, dove il maltempo ha imperversato nel pomeriggio di oggi, domenica 27 settembre. A segnalarlo i cittadini, che hanno pubblicato foto e video diffuse sui social network. Sul territorio della provincia di Roma sono caduti rami ed alberi, strade allagate. L'allerta meteo si è manifestata intorno alle ore 14, quando la tromba d'aria si è abbattuta sul litorale sud della provincia di Roma. Momenti di paura per la popolazione, decine le chiamate al Numero Unico delle Emergenze 112, con la richiesta d'intervento di vigili del fuoco e forze dell'ordine. Non è noto al momento se ci siano persone ferite, è in corso la conta dei danni.

Maltempo a Roma, strade allagate sembrano fiumi

L'ondata di maltempo ha creato disagi anche a Roma, con la pioggia che ha inondato le strade, alcune hanno preso le sembianze di fiumi. Su alcuni punti, come ad esempio via Ardeatina, l'acqua ha invaso la carreggiata e le macchine transitano lentamente. Via degli Aldobrandeschi nel quartiere Aurelio è stata chiusa in entrambi sensi di marcia per una voragine che si è aperta sul manto stradale all'altezza della fermata Vignaccia. La linea 892 è al momento deviata su via della Vignaccia e via di Villa Troili.

Allerta meteo Lazio codice arancione per domenica 27 settembre

Per domenica 27 settembre il centro funzionale regionale e la protezione civile hanno diramato allerta meteo in dodici regioni italiane, tra cui il Lazio, dove è prevista una criticità idrogeologica e idraulica codice arancione, specialmente sui settori meridionali della regione. Per l'intero arco della giornata si attendono rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.