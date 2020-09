in foto: Immagine dal Gruppo Meteo neve Roma e Castelli

Una nuova ondata di maltempo si è abbattuta su Roma domenica 27 settembre, con strade allagate che hanno reso difficoltoso il traffico su strada, con problemi alla viabilità. Il centro funzionale regionale e la protezione civile per la giornata di oggi hanno diramato un allerta meteo in dodici regioni italiane, tra cui il Lazio, con codice arancione, specialmente nel versante meridionale, per criticità idrogeologica e idraulica, per temporali e piogge abbondanti attese nelle prossime ore. Gli utenti hanno condiviso foto e video su Facebook che mostrano le conseguenze provocate dalle precipitazioni in vari quadranti della città. Allagamenti segnalati anche nell'area dei Castelli Romani.

Strade allagate a Roma

Via Ardeatina è una delle strade della Capitale diventate come fiumi, dove le automobili transitano più lentamente per l'acqua che ha invaso la carreggiata. Decine le chiamate al Numero Unico delle Emergenze 112 ci richieste d'intervento di vigili del fuoco e forze dell'ordine. Via degli Aldobrandeschi nel quartiere Aurelio è stata chiusa in entrambi sensi di marcia per una voragine che si è aperta sul manto stradale all'altezza della fermata Vignaccia. La linea 892 è al momento deviata su via della Vignaccia e via di Villa Troili.

Violenta tromba d'aria a Nettuno

A Nettuno, sul litorale della provincia di Roma, una violenta tromba d'aria si è abbattuta sulla città a partire dalle ore 14 circa, provocando danni ingenti, tra cui tetti divelti e alberi caduti sull'intero territorio, al centro e in periferia. Decine le chiamate al Numero unico delle Emergenze 112. Al momento non si registrano feriti, sono in corso gli interventi di vigili del fuoco e forze dell'ordine al lavoro per la conta dei danni.