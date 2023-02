Trevignano Romano, automobile si ribalta su un fianco: conducente resta intrappolata nel veicolo È rimasta intrappolata al posto di guida dopo che l’automobile si è ribaltata su un fianco: dopo essere stata estratta dai pompieri, è stata affidata al 118.

Stava procedendo lungo la strada, quando l'automobile che stava guidando si è ribaltata: è accaduto a Trevignano Romano, comune in provincia di Roma che si affaccia sul lago di Bracciano. In questa zona, sulla via di Settevene Palo, nel pomeriggio di oggi, giovedì 23 febbraio, è avvenuto un incidente stradale: secondo le prime informazioni pare si sia trattato di un incidente autonomo, cioè con un'unica automobile coinvolta. Il veicolo, come si vede dalla foto, stava procedendo lungo la strada, in via Settevene Palo, quando si è ribaltato su un fianco, quello dalla parte del conducente.

L'arrivo dei soccorsi

Al volante dell'automobile ribaltata si trovava una donna che, in seguito all'impatto del mezzo con l'asfalto, è rimasta intrappolata all'interno del veicolo. Sul posto, per soccorrerla, in breve tempo sono arrivati i vigili del fuoco con la squadra A31 e gli operatori sanitari del 118. I vigili del fuoco l'hanno estratta dall'interno della sua automobile, una Opel di colore rosso che a seguito dell'impatto si è accartocciata sul muso.

Subito dopo il loro intervento, i pompieri hanno affidato la conducente alle cure dei medici e degli infermieri del 118 arrivati sul posto in ambulanza. La donna ha riportato diverse ferite, valutate dal personale medico sanitario con un codice giallo.

A seguito del sinistro e dell'intervento dei vigili del fuoco, il tratto di strada interessato dal sinistro è stato temporaneamente interdetto al traffico veicolare per permettere di mettere in sicurezza l'area coinvolta. Sul posto, per effettuare i rilievi e gestire la circolazione a seguito dell'impatto, sono arrivati i carabinieri.