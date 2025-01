video suggerito

Trenta incidenti stradali a Roma nella notte di Capodanno: un morto e dieci feriti

A cura di Giorgia Venturini

Sono stati oltre 200 gli interventi nella notte di Capodanno da parte della polizia locale di Roma Capitale. Sul territorio sono stati impegnati oltre 1200 caschi bianchi.

Stando a quanto è successo durante la notte, gli agenti sono intervenuti sulle strade romane per una trentina di incidenti stradali avvenuti dopo la mezzanotte. Dieci persone in tutto sono rimaste ferite. Il più grave è avvenuto questa mattina, alle ore 6 circa, in via della Pisana, all’altezza del civico 1183, dove si è verificato uno scontro tra una Nissan Qashqai e una moto Honda. Purtroppo l'uomo di 31 anni alla guida del mezzo a due ruote è morto: inutili i tempestivi interventi. L’uomo alla guida dell'auto invece è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti di rito. Sono tuttora in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Dalla polizia locale fanno sapere che "nella notte appena trascorsa gli agenti sono stati impegnati in molteplici attività, dai servizi di viabilità in tutte le aree interessate dai grandi eventi organizzati per la notte di San Silvestro, ai controlli sul rispetto delle norme del codice della strada, dai presidi a tutela delle piazze di pregio artistico e storico monumentale, alle mirate verifiche in materia di polizia amministrativa e per contrastare i fenomeni di abusivismo commerciale".