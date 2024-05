video suggerito

Treno travolge una persona sulla Roma-Pisa: tratta bloccata tra Ladispoli e Civitavecchia Un treno ha travolto una persona lungo la linea ferroviaria Roma-Pisa. La circolazione è sospesa tra Ladispoli e Civitavecchia, al lavoro la polizia ferroviaria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Alessia Rabbai

Treni fermi e circolazione bloccata lungo la FL5 Roma-Pisa. A provocare il disservizio sulla linea ferroviaria è stato un investimento, un convoglio ha urtato una persona, al momento non si conoscono le sue esatte condizioni di salute. I fatti risalgono alla mattinata di oggi, domenica 12 maggio a partire dalle 7.15 e si sono verificati sul litorale della provincia Nord della Capitale. Per gli aggiornamenti in tempo reale sugli orari dei treni e la situazione lungo la linea ferroviaria consigliamo di consultare i canali di infomobilità di Ferrovie dello Stato, Viaggiatreno e l'applicazione ufficiale Trenitalia.

Rallentamenti, cancellazioni e variazioni lungo la FL5 Roma-Pisa

Sul luogo dell'investimento hanno lavorato le autorità competenti, per svolgere i necessari accertamenti, che consentiranno di ricostruire la dinamica dell'accaduto. La mobilità ferroviaria potrà subire rallentamenti, cancellazioni e variazioni ai treni. Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria e il personale sanitario in ambulanza.