Treno investe una persona fra stazione Termini e Roma Tuscolana: ritardi fino a 70 minuti Una persona è stata investita fra la stazione Termini e Roma Tuscolana: ritardi fino a 70 minuti, deviazioni, cancellazioni o limitazioni anche per Alta Velocità, InterCity e Regionali.

A cura di Beatrice Tominic

Alcuni dei treni che stanno subendo ritardo oggi, lunedì 23 gennaio 2023. Come si legge in basso a sinistra, la circolazione è ancora sospesa.

È successo nel primissimo pomeriggio di oggi, lunedì 23 gennaio: un treno che stava circolando dalla stazione Termini e Roma Tuscolana ha investito una persona. Secondo le prime ricostruzioni, riportate come di consueto nella sezione degli avvisi del sito di Trenitalia, la persona investita fortunatamente non sarebbe morta, ma è immediatamente stato richiesto l’intervento dell’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti previsti.

Numerosi sono i disagi alla circolazione a Roma Termini: dopo essere stata sospesa, appare ancora fortemente rallentata con treni in ritardo, tratte cancellate, percorsi limitati.

Quali linee subiscono ritardi

In seguito all'incidente, sono molte le modifiche nella stazione di Roma Termini: la circolazione è fortemente rallentata. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 70 minuti, mentre nel caso di quelli ad Alta Velocità e InterCity si rischiano anche deviazioni.

Attivo il servizio sostitutivo con bus tra Roma Termini e Fiumicino Aeroporto, Roma Ostiense e Roma Termini, Roma Ostiense e Fiumicino Aeroporto.

In particolare il treno FR 9423 che collega Fiumicino Aeroporto con partenza alle 13:53 a Venezia Santa Lucia, con arrivo alle 18:34) oggi non ferma a Roma Termini. Tutti i passeggeri in partenza da Roma Roma Termini possono utilizzare il treno R 4730 in partenza alle ore 14:28 in arrivo a Roma Tiburtina alle ore 14:34, dove trovano proseguimento con il treno FR 9423 oppure il treno FR 9426 da Napoli Centrale in partenza alle 14:10 a Venezia Santa Lucia con arrivo alle 19:34.

Allo stesso modo, anche il treno IC 505 Ventimiglia in partenza alle 6:37 con arrivo a Roma Termini con arrivo alle 14:33 oggi termina la corsa alla stazione di Roma Aurelia.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con treno R 4131 in partenza da Roma Aurelia alle ore 15:18 e in arrivo a Roma Ostiense alle ore 15:36 e a Roma Termini alle ore 15:48.