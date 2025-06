video suggerito

Treni in tilt sulla linea Alta Velocità Napoli-Roma: circolazione rallentata e ritardi di 60 minuti Inconveniente tecnico lungo la Napoli-Roma nei pressi della stazione Prenestina. Treni rallentati sull'Alta Velocità con ritardi fino a 60 minuti.

A cura di Beatrice Tominic

Circolazione rallentata sulla linea Alta Velocità Roma- Napoli nella mattina di oggi, mercoledì 4 giugno 2025. A causare i disagi, un inconveniente tecnico che si è registrato lungo la linea ferroviaria, nei pressi della stazione di Roma Prenestina.

Treni fino a 60 minuti di ritardo sulla Roma-Napoli: cosa è successo

I disagi sono scattati poco prima delle 7 della mattina di oggi, mercoledì 4 giugno 2025, verso le 6.55. Come riportato da Trenitalia, la circolazione risulta essere" rallentata per un inconveniente tecnico alla linea nei pressi di Roma Prenestina". Non è ancora chiaro il genere di inconveniente che si è registrato nelle ferrovie. Sicuramente, però, in breve tempo sono scattati i disagi.

A causa del guasto alla stazione Prenestina, sono rallentati tutti i treni lungo la linea Alta Velocità Napoli-Roma. In particolare, i treni Alta Velocità possono essere instradati sulla linea convenzionale Napoli – Roma via Formia o Cassino e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti.

Guasto alla stazione Prenestina, quali sono i treni coinvolti con ritardi e limitazioni di percorso

A un'ora dall'inizio dei disagi, il tempo di percorrenza maggiore registrato è fino a 60 minuti. Alcuni treni, però, secondo quanto riporta l'avviso delle ore 7.40 diffuso da Trenitalia, possono subire delle limitazioni di percorso.

È questo il caso del convoglio FR 8334 Napoli Centrale (5:45) – Fiumicino Aeroporto (7:52) che oggi termina la corsa a Roma Termini.

I passeggeri coinvolti che hanno come destinazione l'aeroporto di Fiumicino possono proseguire il viaggio con i treni:

R 4588 Roma Termini (7:50) – Fiumicino Aeroporto (8:22),

R 4590 Roma Termini (8:05) – Fiumicino Aeroporto (8:37),

R 4592 Roma Termini (8:20) – Fiumicino Aeroporto (8:52).

Un altro treno che subisce disagi è il convoglio FR 9612 Battipaglia (5:12) – Torino Porta Nuova (12:16) che oggi ferma a Roma Tiburtina anziché a Roma Termini. I passeggeri in partenza da Roma Termini possono utilizzare il treno FR 9304 Napoli Centrale (5:23) – Torino Porta Nuova (12:26), mentre quelli diretti a Roma Termini possono proseguire il viaggio da Roma Tiburtina con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Articolo in aggiornamento