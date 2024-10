video suggerito

Treni con ritardi da 200 minuti fra Roma e Pisa: dopo il chiodo, oggi un telone blocca la ferrovia Dopo mezza Italia paralizzata a causa di un chiodo, oggi tocca alla Roma Pisa restare bloccata a causa di un telone finito in ferrovia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Non c'è pace per i pendolari e i viaggiatori che ogni giorno si muovono, arrivano o partono da Roma. Dopo il chiodo che ieri ha paralizzato mezzo Italia, oggi tocca ad un telone che, complice il maltempo, è stato spostato dal vento ed è volato sulla linea aere dei treni nella tratta Roma Civitavecchia, all'altezza di Santa Severa. La stessa tratta che, oltre a trasportare turisti, viaggiatori e pellegrini dalle grandi navi verso la capitale, continua il suo viaggio fino a Pisa.

Roma-Civitavecchia: gli accertamenti in corso

Sul posto non appena scattati i controlli, sono arrivati gli agenti della Polfer che hanno iniziato gli accertamenti necessari. Non risultano essere presenti persone ferite, ma, ancora una volta, a risentire dell'accaduto sono i viaggiatori e i pendolari, visti i disagi.

In breve tempo, infatti, si sono sviluppati rallentamenti, ritardi e cancellazioni.

Treni cancellati, fermi e in ritardo

Come ha fatto sapere Trenitalia nell'ultimo aggiornamento, sono numerosi i treni che da Roma portano verso nord passando per il litorale, coinvolti nei disservizi. La circolazione in queste ore appare fortemente rallentata e regolata con un unico binario, mentre i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 200 minuti, Intercity e Regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni.

Ecco l'elenco dei treni coinvolti con ritardi di oltre un'ora:

FB 8605 Genova Piazza Principe (7:20) – Roma Termini (12:18)

FB 8620 Roma Termini (13:57) – Milano Centrale (20:40)

FB 8616 Roma Termini (11:57) – Genova Piazza Principe (16:58) è fermo a Maccarese dalle ore 14:12.

è fermo a Maccarese dalle ore 14:12. IC 510 Salerno (6:39) – Torino Porta Nuova (17:40) oggi termina la corsa a Civitavecchia.I passeggeri possono proseguire con il treno R 4500 Roma Termini (13:12) – Grosseto (15:33), dove trovano proseguimento con il treno IC 684 Grosseto (16:10) – Milano Centrale (21:53) fino a Genova Piazza Principe dove trovano ulteriore proseguimento con il treno R 2144 Genova Piazza Principe (20:27) – Torino Porta Nuova (22:33).

Il suggerimento di Trenitalia, inoltre, è per i passeggeri in partenza da Livorno Centrale, Pisa Centrale, Viareggio, Massa Centro, Carrara, La Spezia Centrale, Sestri Levante, Chiavari e Rapallo: "Si può utilizzare il IC 674 Livorno Centrale (13:24) – Milano Centrale (17:55) fino a Genova dove trovano proseguimento con il treno R 2136 Genova Piazza Principe (16:27) – Torino Porta Nuova (18:33)", specificano nella nota.