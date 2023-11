Tredicenne morta sulla via Laurentina in un incidente: indagate la madre e l’amica alla guida Le due viaggiavano nell’auto insieme alla ragazzina: entrambe sono risultate leggermente positive all’alcol test. L’ipotesi di reato è quella di omicidio stradale.

A cura di Beatrice Tominic

Procedono le indagini sull'incidente avvenuto domenica notte lungo la via Laurentina in cui ha perso la vita una ragazzina di 13 anni. L'automobile su cui viaggiava, insieme alla madre e ad un'amica, si è ribaltata mentre stava attraversando la rotatoria Giovanni Gutenberg. ad avere la peggio nel sinistro stradale, fin da subito, è stata la piccola. In condizioni critiche, la tredicenne è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Sant'Eugenio. La ragazzina ha perso la vita lungo la strada per raggiungere la struttura sanitaria: per lei non c'è stato niente da fare.

Le due donne indagate

Per quanto avvenuto sono state iscritte nel registro degli indagati sia la madre che l'amica, una donna di 37 anni che sembra si trovasse al volante dell'automobile: l'ipotesi di reato è quella di omicidio stradale. Ad entrambe sono stati prelevati dei campioni di sangue per svolgere gli esami tossicologici e quelli alcolemici: in entrambi i casi i test hanno fatto emergere una positività leggermente superiore al minimo consentito dal codice della strada a 0,50.

L'incidente nella notte di domenica

Il sinistro è avvenuto nella notte fra sabato e domenica scorsi, alle quattro di mattina. L'automobile su cui stavano viaggiando le tre, una Volkswagen Golf presa a noleggio, stava attraversando via Laurentina, all'altezza della rotatoria Giovanni Gutenberg. A quel punto, forse per l'alta velocità a cui stava procedendo l'auto, si sarebbe ribaltata, almeno tre volte, prima di finire nell'aiuola al centro della rotatoria stessa. Sul posto oltre all'ambulanza che ha tentato di trasporta la piccola in ospedale, anche gli agenti della polizia Locale di Roma Capitale del X Gruppo Mare, che si stanno occupando degli accertamenti su quanto avvenuto.