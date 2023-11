Tredicenne morta in un incidente a Laurentina: ipotesi alta velocità, guidava un’amica della madre C’era l’amica della madre della 13enne al volante dell’auto che è rimasta coinvolta in un incidente su via Laurentina e in cui la giovane è morta. L’ipotesi è l’alta velocità.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Alla guida dell'auto rimasta coinvolta in un incidente stradale su via Laurentina nel quale è morta una ragazza di tredici anni non c'era sua madre, ma un'amica. Per quanto riguarda le condizioni di salute delle due donne, sono gravi ma fortunatamente non rischiano di morire. Come riporta Il Corriere della Sera l'automobilista è stata sottoposta come da prassi ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue e la macchina sequestrata, per eventuali ulteriori verifiche. La conducente rischia di essere indagata per omicidio stradale.

La vettura a bordo della quale viaggiavano è una Golf presa in leasing. Pare che la macchina secondo una prima ricostruzione si muovesse a velocità sostenuta, e che la conducente per questo motivo avrebbe perso il controllo al volante mentre è entrata all'interno della rotonda. Sul sinistro indagano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno svolto i rilievi di rito e stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto.

L'incidente a Laurentina in cui è morta una 13enne

L'incidente in cui è morta la ragazza di tredici anni si è verificato nella notte di saabto scorso 4 novembre lungo via Laurentina all'incrocio con via di Trigoria. Secondo quanto ricostruito finora al momento dei fatti erano circa le ore quattro, la giovane era seduta sui sedili posteriori della macchina nella quale viaggiavano anche la madre e una sua amica. Per cause non note e ancora in corso d'accertamento la donna che era alla guida ha perso il controllo, ha sbandato all'altezza di una rotatoria. La macchina ha urtato il marciapiede e si è capovolta più volte.

Ad avere la peggio è stata l'adolescente, per la quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita, presa in carico dai sanitari, è deceduta in ambulanza durante il trasporto in ospedale. Le due donne sono rimaste gravemente ferite e trasportate con codice rosso al Sant'Eugenio. Oltre al personale sanitario è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale di Roma Capitale.