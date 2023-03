Tre incidenti sul lavoro in due giorni, sei operai feriti in ospedale: uno ha perso un dito Tre incidenti sul lavoro nel Lazio nel giro di due giorni: questo il grave bilancio di quanto accaduto nella regione dall’inizio della settimana, con sei operai feriti ricoverati in ospedale.

Tre incidenti sul lavoro nel Lazio, con sei operai feriti, fortunatamente non in pericolo di vita. Questo quanto accaduto nella regione negli ultimi due giorni: tre vicende che fanno emergere ancora una volta come la questione della sicurezza sul lavoro sia un tema da affrontare in modo prioritario.

Questa mattina intorno alle 10.30 due operai sono rimasti feriti mentre stavano eseguendo dei lavori di ristrutturazione in una villa in via Machiavelli a Lavinio. Per cause che dovranno essere accertate, un balcone – non interessato dai lavori – è crollato sui lavoratori, colpendoli in pieno. I feriti, due uomini di cinquanta e cinquantatré anni, sono stati immediatamente soccorsi e portati in ospedale. Il primo si trova al nosocomio di Anzio mentre il secondo, più grave, è stato portato al Gemelli di Roma con l'eliambulanza. Sul posto, per i rilievi del caso, i carabinieri di Lavinio.

Nella giornata di ieri a rimanere feriti sono stati tre operai che stavano lavorando in un'azienda di Sermoneta, a Latina Scalo. Secondo le prime informazioni, i tre lavoratori – di ventitré, trentatré e cinquant'anni, stavano montando dei pannelli fotovoltaici quando sono caduti dal tetto del capannone. Il volo, di circa tre metri, non è fortunatamente finito in modo tragico: ad attutire la caduta è stata una struttura che si trovava sotto di loro. Feriti, sono stati tutti portati in ospedale. Indagano i carabinieri.

Lunedì invece un uomo di sessant'anni che stava lavorando in un'azienda di Cisterna di Latina ha perso il dito dopo che la sua mano è finita dentro un torchio. Trasportato d'urgenza con l'eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, che gli ha salvato due delle tre dita rimaste incastrate. Delle indagini se ne occupano gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di via Croce, arrivati nell'azienda insieme ai funzionari dell'ispettorato del lavoro.