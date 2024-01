Tre incidenti stradali tra auto e cinghiali nella stessa notte: “Situazione fuori controllo” In provincia di Frosinone si sono verificati tre incidenti stradali in poche ore che hanno visto coinvolto macchine e cinghiali. Le persone coinvolte stanno bene. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Tre incidenti stradali, tutti la stessa notte, che hanno visto coinvolti cinghiali: è accaduto nelle scorse ore in provincia di Frosinone, dove la presenza degli ungulati è ormai fuori controllo. Tre vetture si sono scontrate con gli animali, distruggendosi completamente: solo in un caso il cinghiale si è salvato, mentre in tutti e tre le macchine si sono distrutte a causa dell'impatto.

Il primo incidente si è registrato la scorsa notte nella contrada Sant'Oliva a Pontecorvo, vicino al cimitero. Un 56enne alla guida di una Volkswagen Golf si è scontrato con un cinghiale. L'animale è stato scaraventato nella scarpata ed è morto, mentre la arte anteriore dell'auto ha riportato seri danni. L'uomo alla guida, residente a Pontecorvo, non ha fortunatamente riportato ferite.

Poco dopo un altro incidente simile si è verificato a Roccasecca sulla provinciale 99 all'altezza del bivio di via Latina. Un uomo di 31 anni residente a Pico ha investito un cinghiale con la sua Fiat Panda, distruggendo la macchina. In questo caso, a differenza degli altri incidente, l'animale si è salvato. E A Veroli, in contrada Tor dei Venti, una donna ha investito un cinghiale. Anche questa volta, a riportare seri danni è stata la macchina.

Già da giorni, vista la grande presenza di cinghiali sulle strade del frusinate, la Provincia ha sollecitato misure di prevenzione per evitare proprio questi problemi. La Regione Lazio ha autorizzato l'abbattimento selettivo in Ciociaria ma, nonostante questo, il loro numero continua a essere molto alto. Con il rischio, visto che ormai si spingono fino ai centri urbani, di causare incidenti come quelli avvenuti questa notte.