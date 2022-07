Tre incendi in due ore nel III municipio a Roma: a fuoco Nuovo Salario e Marcigliana Sul posto i vigili del fuoco e la protezione civile, oltre agli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Gli incendi sono scoppiati in aree boschive nel III Municipio.

A cura di Natascia Grbic

Foto Reporter Montesacro

Tre incendi scoppiati nel giro di due ore. Questo quanto accaduto nel pomeriggio di oggi a Roma, nel III Municipio. I roghi hanno interessato le aree boschive in via Feo Balcari, via della Cesarina, e Nuovo Salario: in quest'ultimo caso le fiamme si sono spinte fino alla collina di Serpentara e hanno lambito la stazione. Sul posto i vigili del fuoco, gli incendi sono ancora in corso.

La situazione più grave è stata quella registrata al Nuovo Salario, con il fumo arrivato fino a piazza Vinci e vicino la stazione. In molti sono scesi dalle loro abitazioni per controllare cosa stesse avvenendo, in tanti hanno chiuso bene le finestre per non fare entrare il fumo nelle loro case. Le fiamme, infatti, sono arrivate anche vicino ai palazzi, coinvolgendo in qualche caso alcune persiane.

Anche in via Feo Balcari un grosso incendio ha destato preoccupazione nei cittadini. In questo caso, come in via Cesarina alla Marcigliana, le fiamme hanno interessato un vasto campo. Sono andati a fuoco diversi alberi, soprattutto in via Balcari, causando danni ingenti alla vegetazione.

Non c'è pace per Roma in queste settimana, dove per il caldo, l'incuria, il vento e gesti a volte dolosi, gli incendi assumono vastissime proporzioni. Sono centinaia gli interventi che i vigili del fuoco stanno affrontando in questi giorni, con molte difficoltà dal punto di vista logistico a causa della mancanza di mezzi e personale. Varie zone di Roma sono state devastate dalle fiamme, diverse persone hanno dovuto lasciare le loro abitazioni, raggiunte dal fuoco. E la situazione, con l'aumento delle temperature, non accenna a migliorare.