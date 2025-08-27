Travolto in bici su via Prenestina, morto Grazioso Pezzopane: alla guida dell’auto un 89enne

Un uomo di ottant'anni, Grazioso Pezzopane, è morto martedì mattina all'ospedale di Palestrina a causa delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto poco prima in via Prenestina Nuova, all'incrocio con via Latina. Pezzopane, che stava percorrendo via Prenestina in sella alla sua bicicletta, è stato travolto dall'auto guidata da un uomo di 89 anni. Accertamenti sono in corso sullo stato dell'uomo alla guida: subito sottoposto all'alcol test, si stanno facendo le dovute verifiche per capire se le procedure per il rinnovo della sua patente siano state regolari. Le indagini sono state affidate agli agenti della Polizia Locale. È stato aperto, come da prassi, un fascicolo per omicidio stradale.

Morto Grazioso Pezzopane: disposta l'autopsia

Sulla salma dell'uomo è stata disposta l'autopsia, dopodiché il corpo sarà restituito alla famiglia, che potrà così procedere con il funerale. Grazioso Pezzopane amava andare in bicicletta e usciva in sella alla sua due ruote ogni volta che poteva. Imprenditore edile molto conosciuto nella sua Colleferro, ha lasciato nel dolore tutte le persone che lo conoscevano e gli volevano bene, incredule per l'accaduto. Quando i passanti lo hanno visto riverso a terra, hanno provato in tutti i modi ad aiutarlo, cercando di fargli riprendere conoscenza. Ma, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.

Sotto shock l'uomo alla guida dell'auto

L'uomo alla guida dell'auto, un 89enne che proveniva con la sua Fiat Panda da Zagarolo, è sotto shock, anche se fortunatamente illeso. Le cause del sinistro sono ancora al vaglio: saranno gli agenti della Polizia Locale di Palestrina ad accertare eventuali responsabilità e capire come mai l'anziano abbia travolto Pezzopane.