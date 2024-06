video suggerito

Travolto e ucciso in bici a 52 anni: addio a Michele Viola, era stato capo della Digos di Latina Morto mentre stava viaggiando in bicicletta lungo la statale 172 che collega Taranto, dove era a capo della questura a Martina Franca: morto sul colpo Michele Viola. Aveva 52 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Michele Viola, morto in un incidente a Taranto.

Stava viaggiando in sella alla sua bicicletta lungo la statale 172 che collega Taranto a Martina Franca, in Puglia, quando è stato travolto e ucciso. Aveva 52, si chiamava Michele Viola ed era l'attuale capo di gabinetto della questura di Taranto. Dal 2007 al 2012, però, aveva lavorato anche a Latina dove aveva coperto la carica di capo della Digos.

La dinamica dell'incidente

Appassionato di basket e ciclismo, Michele Viola quella mattina stava percorrendo proprio in bicicletta la strada statale pugliese, quando c'è stato l'impatto. A schiantarsi, contro di lui, una Ford Focus. Lo scontro è stato violentissimo e per lui si è rivelato fatale. Sul posto non appena scattato l'allarme sono arrivati gli agenti delle forze dell'ordine per cercare di ricostruire le cause e la dinamica dell'incidente, con eventuali responsabilità.

Chi era Michele Viola

Sposato, era papà di un ragazzino di 13 anni. Originario di Reggio Calabria, presto ha lasciato la sua città per ragioni professionali. Aveva prestato servizio nella Dia di Reggio Calabria, prima, poi Messina. Era stato capo della Digos di Latina. Nel 2022 era tornato nella sua Calabria, dove era diventato dirigente del commissariato di Palmi. Dopo due mesi l'arrivo alla questura di Taranto.

Michele Viola: i messaggi di addio sui social

Tantissimi i messaggi di addio e di vicinanza alla famiglia dopo la tragica morte di Michele Viola. Parole di cordoglio sono arrivati anche dai sindacati di Polizia. "Ci stringiamo nel ricordo e nel dolore ai familiari del capo di gabinetto della questura di Taranto. Il dirigente Michele Viola è scomparso ieri all'età di 52 anni in un tragico incidente stradale sulla statale 172", scrive il Sap, sindacato autonomo di polizia.

Non ha tardato ad arrivare neppure l'addio da parte FSP Polizia Taranto: "Mai avremmo pensato di fare questo post, non è facile trovare le parole giuste in questi momenti, ci stringiamo attorno alla famiglia del Dottor Michele Viola, nostro Capo di Gabinetto venuto a mancare poche ore fa a causa di un incidente stradale – scrivono sui social – Anche se molti di noi hanno avuto il piacere di conoscerti solo due mesi fa, ti ricorderemo sempre per la tua simpatia ed il tuo sorriso coinvolgente".