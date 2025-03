video suggerito

Sparatoria a Nettuno, 37enne ucciso in strada con un colpo di pistola al petto durante un agguato Cosimo Ciminiello, 37enne pregiudicato per spaccio di droga, è stato ucciso a colpi di pistola in via Lucania a Nettuno. Indaga la polizia.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Spari in strada a Nettuno in provincia di Roma, dove un uomo è stato ucciso a colpi di pistola durante un agguato. I fatti risalgono alla serata di ieri, domenica 23 marzo, e si sono verificati in via Lucania. Da quanto si apprende la vittima è Cosimo Ciminiello, un trentasettenne originario di Modugno in provincia di Bari, pregiudicato per spaccio di sostanze stupefacenti.

La vittima raggiunta da un proiettile al petto

A risultare fatale al trentasettenne è stato un proiettile, che lo ha raggiunto al petto e poco dopo è deceduto. Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'accaduto erano circa le ore 21.30, Ciminiello stava camminando in strada nella zona delle case popolari nei pressi del Parco Palatucci quando un uomo gli si è avvicinato con fare sospetto, gli ha puntato contro una pistola e ha sparato alcuni colpi, uno dei quali lo ha centrato al torace. Subito dopo averlo ferito l'uomo si è allontanato a bordo di uno scooter, forse con un complice.

Sulla vicenda indagano gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile e della Scientifica coordinati dalla Procura della Repubblica di Velletri, che hanno svolto i rilievi di rito, per ricostruire la dinamica dell'accaduto e per cercare di risalire al sicario, che si è dato alla fuga e non è stato ancora rintracciato. I poliziotti hanno ascoltato alcune persone informate sui fatti e le indagini sono in corso, perciò si mantiene il massimo riserbo.

Ipotesi regolamento di conti per droga

Gli inquirenti indagano a 360 gradi, l'ipotesi maggiormente accreditata al momento è che l'omicidio sia riconducibile ad un regolamento di conti per quanto riguarda lo spaccio della droga sul litorale Sud della provincia di Roma. Al vaglio anche le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza di zona, che potrebbero aver immortalato l'accaduto oppure il killer in fuga.