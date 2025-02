video suggerito

Travolto e ucciso da un'auto sulla Togliatti: il pirata della strada fermato e portato in carcere La polizia locale ha rintracciato e fermato il 45enne pirata della strada, che lunedì scorso ha travolto e ucciso Giuseppe Francesco Letizia a spasso con il suo cane sulla Togliatti. È finito in carcere per omicidio stradale e omissione di soccorso.

A cura di Alessia Rabbai

Giuseppe Letizia

È stato rintracciato il pirata della strada, che ha travolto e ucciso Giuseppe Francesco Letizia lungo viale Palmiro Togliatti a Roma lunedì scorso 3 febbraio. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale sono riusciti ad identificarlo e a trovarlo e lo hanno portato nel carcere di Regina Coeli. Si tratta di un uomo di quarantacinque anni, che dovrà rispondere dei reati di omicidio stradale aggravato da fuga e omissione di soccorso.

Ascoltati i testimoni e avviate le indagini

Secondo quanto ricostruito finora gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del V Gruppo Casilino hanno svolto i rilievi scientifici sul luogo dell'incidente e fatto partire un'attenta ed articolare indagine. Hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto, anche ascoltando alcuni testimoni, ciò li ha portati a risalire al conducente dell'auto pirata.

Il pirata della strada in un b&b, c'era anche l'auto

I vigili urbani sono risaliti al modello dell'auto, una Lancia Phedra, e sono riusciti a capire a chi la guidava lunedì sera. Ciò grazie ad un'analisi approfondita di database informatici, incrociando le informazioni raccolte e perlustrando più quartieri. Ricerche che li hanno portati all'area compresa tra Tor Bella Monaca e Borghesiana. Hanno trovato il quarantacinquenne in un b&b e a poca distanza c'era la stessa macchina parcheggiata. Sottoposto agli accertamenti di rito, è stato fermato e portato in carcere.

L'incidente in cui è morto Giuseppe Francesco Letizia

La sera in cui è avvenuto il drammatico incidente in cui ha perso la vita Giuseppe Francesco Letizia, sessantuno anni, revisiore dei conti, stava camminando con il suo cane di razza labrador lungo viale Palmiro Togliatti. Improvvisamente l'auto guidata dal quarantacinquenne lo ha investito all'altezza del Centro Carni per poi scappare, senza fermarsi a prestargli soccorso.

Giuseppe è deceduto sul colpo a causa delle ferite e dei traumi gravissimi sopraggiunti a seguito dell'impatto, mentre il suo cane si è salvato. Da lì con l'intervento dei soccorsi in ambulanza, la polizia locale ha dato il via alle ricerche fino a quando non ha rintracciato il presunto investitore, che ora dovrà rispondere delle accuse a proprio carico.