Travolta e uccisa da un treno a Guidonia, è il terzo caso in 5 giorni. Tratto sospeso sulla Roma-Pescara Una persona è stata travolta e uccisa da un treno a Guidonia Montecelio, a pochi chilometri di distanza dalla capitale. Circolazione sospesa fra Guidonia e Bagni di Tivoli, sulla linea Roma-Pescara: i treni regionali possono subire ritardi.

A cura di Beatrice Tominic

Foto di repertorio.

Una persona è stata travolta da un treno in transito. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, sabato 4 novembre 2023, poco prima delle ore 11.30, sui binari che attraversano Guidonia Montacelio, comune a nord est della Capitale che dista da Roma una ventina di chilometri.

Non appena arrivata la segnalazione al personale di stazione, è scattato l'allarme: è stato richiesto l'intervento dell'Autorità Giudiziaria sul posto per gli accertamenti necessari. Sul luogo dell'incidente stanno intervenendo anche i vigili del fuoco di Roma. Secondo le prime informazioni raccolte, la persona investita dal treno, una donna, sarebbe deceduta sul colpo. Sospesa la circolazione ferroviaria fra Guidonia Montecelio e Bagni di Tivoli, dove passa anche la linea Roma-Pescara.

Chi è la persona travolta e uccisa a Guidonia

L'incidente sarebbe avvenuto nella tarda mattinata di oggi: una persona è stata travolta e uccisa sul colpo dal passaggio di un treno che viaggiava in direzione Roma. Sull'identità della vittima non si hanno ancora informazioni certe: non si conosce l'età della persona travolta, ma sembra si tratti di una donna. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri di Tivoli: si indaga per ricostruire anche l'esatta dinamica dell'incidente: non è chiaro per quale ragione si trovasse sui binari del treno.

Treni in tilt sulla linea Roma-Pescara

Come riporta la sezione degli avvisi sul sito di Trenitalia nell'ultimo aggiornamento delle 12.15, la circolazione è stata sospesa lungo la linea Roma-Pescara, nel tratto fra Guidonia e Bagni di Tivoli. I treni Regionali possono subire ritardi e limitazioni di percorso. Nel frattempo, però, è stato attivato il servizio sostitutivo con bus tra Guidonia e Bagni di Tivoli.

Tre investimenti in cinque giorni

L'episodio di oggi è soltanto il terzo degli ultimi cinque giorni. Il primo risale alla sera del primo novembre (anche se il corpo è stato rinvenuto la mattina dopo, verso le 8). Un uomo ha perso la vita dopo essere stato travolto da un treno lungo i binari della stazione Termini, non si esclude possa essersi trattato di un gesto volontario. Il ritrovamento di altri resti umani, probabilmente appartenuti al corpo di una donna investito dai treni più volte, invece, risale a ieri. Il ritrovamento è avvenuto nell'alto Lazio, nella zona del litorale in provincia di Viterbo, sui binari che collegano la cittadina di Tarquinia a quella di Montalto di Castro.