Stazione Termini, rinvenuto un corpo sui binari: è stato travolto e ucciso da un treno È stato investito nella mattina di oggi, verso le ore 8: una persona è stata travolta da un treno alla stazione Termini. Sull’incidente indaga la polizia ferroviaria.

È stato rinvenuto questa mattina sui binari della stazione Termini. Non appena notata la sua presenza, è scattato l'allarme. Si tratta del corpo di una persona trovato fra il binario 10 e il binario 11 nel grande snodo ferroviario di Roma. Non si conosce ancora nessuna informazione sull'identità della persona investita. Secondo le prime informazioni raccolte, sarebbe stato investito questa mattina, poco prima delle ore 8. Sul ritrovamento del cadavere, sta indagando la Polizia Ferroviaria. Per evitare ritardi e cancellazioni, il passaggio dei treni direttamente coinvolti è stato deviato su altri binari.

L'allarme alla stazione Termini: una persona investita dal treno

Non appena scattato l'allarme, sul posto sono arrivati gli agenti della polizia scientifica con i colleghi di quella ferroviaria che si sono occupati, tutti insieme, di svolgere i rilievi sul punto del ritrovamento del corpo che, secondo le prime informazioni raccolte, sarebbe stato investito da un treno in transito. Oltre a loro hanno raggiunto la stazione Termini anche i vigili del fuoco e il medico legale. Nel frattempo sono stati acquisiti i video registrati dalle telecamere di sorveglianza per cercare di ricostruire quanto accaduto negli attimi immediatamente precedenti all'investimento sui binari del treno.

Le indagini della polizia

Il cadavere è stato rimosso dai binari in cui si trovava soltanto qualche ora dopo, verso le ore 11, secondo quanto riportato da la Repubblica. La salma, una volta tolta dai binari e messa in sicurezza, è stata affidata all'autorità giudiziaria. Continuano, nel frattempo, le indagini della polizia ferroviaria. Gli inquirenti stanno cercando di capire cosa possa essere successo precisamente nei momenti immediatamente precedenti all'investimento per ricostruire in maniera chiara l'esatta dinamica dell'incidente.