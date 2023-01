Travolto dal treno a Roma Termini, morto Ubaldo Russo: aveva 48 anni e viveva a Bari Si chiamava Ubaldo Russo, aveva 48 anni e viveva a Bari l’uomo travolto dal treno alla stazione Termini nella serata di giovedì.

A cura di Beatrice Tominic

Si chiamava Ubaldo Russo l'uomo che nella serata di giovedì 26 gennaio ha perso la vita al binario 9 della stazione Termini: aveva 48 anni e viveva a Mola di Bari, comune ad una ventina di chilometri dalla provincia pugliese.

Ubaldo Russo, travolto dal treno

Il tragico incidente è accaduto verso le ore 22, al binario 9 del principale snodo ferroviario romano. Il 48enne aveva raggiunto la capitale, la città della squadra che tifava, la Roma, dal comune pugliese in cui viveva. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo si sarebbe trovato sulla banchina quando il suo bagaglio sarebbe scivolato sul binario. Senza chiedere aiuto e segnalare la sua presenza, avrebbe provato a recuperarlo: sembra scartata, invece, l'ipotesi che qualcuno possa aver spinto il 48enne.

Il treno in lontananza era privo di passeggeri e non si esclude che, proprio per questo, il 48enne possa aver pensato che non si sarebbe mosso. Il convoglio, invece, era diretto al deposito e si è messo in movimento proprio mentre l'uomo si trovava sul binario. Non si esclude che il bagaglio possa essere rimasto incastrato, impedendo all'uomo di risalire. Il macchinista alla guida del treno, però, non è riuscito a vederlo ed è stato travolto.

Sul posto è immediatamente arrivato il personale sanitario del 118, che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul caso sta indagando la PolFer che ha acquisito e visionato le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza della stazione Termini.

L'addio della mamma

Sui social sono in molti ad aver condiviso immagini e pensieri per Ubaldo. "Con te e la tua famiglia ho trascorso la mia infanzia e la mia adolescenza: ho gioito con te per la nascita dei tuoi meravigliosi figli e abbiamo pianto insieme per le tragedie – scrive una sua cara amica – Non dimenticherò mai il tuo sorriso, buon viaggio".

Un altro, invece, ha aggiunto: "Possa la famiglia recuperare il senso della vita, per una mamma ormai tanto sfortunata e distrutta, un fratello che conosco e al quale voglio bene e che ora deve cercare di dare forza a se stesso e alla mamma". Proprio la mamma di Ubaldo, che poco tempo fa aveva perso un altro dei tre figli, ha pubblicato una foto in cui lo abbraccia: "Figlio mio adorato – ha scritto – Amore mio, perché?"