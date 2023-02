Travolto da un’auto mentre passeggia col cane: morto il 57enne Luigi Laurenti L’uomo è deceduto poco dopo il suo arrivo all’ospedale San Camillo di Roma. Era uscito a passeggiare col cane come ogni sera, ed è stato travolto da una Bmw condotta da un giovane del posto.

A cura di Natascia Grbic

Era uscito per portare a spasso il suo cagnolino, un gesto di routine che faceva tutte le sere per rilassarsi, passare del tempo con il suo amico a quattro zampe e staccare la testa dai pensieri del lavoro. E invece Luigi Laurenti, 57enne molto conosciuto e benvoluto a Sora, non ha più fatto ritorno a casa. È morto all'ospedale San Camillo di Roma dopo essere stato investito da una Bmw condotta da un giovane del posto.

Luigi stava percorrendo a piedi via Barca San Domenico insieme al suo cane quando è stato preso in pieno dall'auto, che lo ha travolto violentemente e scaraventato a diversi metri di distanza. Il ragazzo alla guida della Bmw si è fermato e ha chiamato i 112: i soccorsi sono arrivati dopo pochi minuti. Data la gravità delle condizioni del 57enne, i sanitari del 118 hanno ritenuto necessario far atterrare un elicottero per portare al più presto l'uomo in ospedale e non perdere tempo. Le sue condizioni però erano disperate: nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, Luigi Laurenti è morto poco dopo il suo arrivo al San Camillo di Roma.

Non è rimasto ferito il conducente della macchina che lo ha investito. Il ragazzo è stato sottoposto ai test di rito per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droghe, esami che vengono svolti da prassi per verificare le condizioni della persona alla guida in caso di incidente stradale, soprattutto se grave. Adesso rischia di essere indagato per omicidio stradale.

Leggi anche Travolto da una Mercedes mentre fa le consegne in bici: rider di 22 anni in fin di vita

Sull'incidente indagano i carabinieri di Sora. La dinamica è ancora in fase di accertamento, l'auto coinvolta nell'incidente è stata sequestrata per condurre ulteriori rilievi che possano fornire elementi utili alle indagini.